挺林岱樺造勢遭徐國勇指正！卓冠廷致歉：收回我的表態

正國會力挺民進黨立委林岱樺參選高雄市長，不過，民進黨發言人卓冠廷原要參加造勢，遭到民進黨秘書長徐國勇下令，黨職人員不得涉入初選。對此，卓冠廷今（31）日表示，他深感悔意跟歉意，再次向所有朋友致歉，並收回他的表態。

林岱樺11月1日將舉辦造勢活動，包括卓冠廷、立委王義川、黃秀芳、陳秀寳等人的照片，都出現在林的造勢海報上。據了解，徐國勇在看到海報的當下就嚇了一跳，認為卓冠廷是黨中央的發言人，具有黨職身份，不應該涉入初選。徐便請人傳達指令，要求卓到場「絕對不能上台」，而卓也接受黨的指示，當天僅會到後台關心。

卓冠廷今透過臉書發文表示，他身負黨務卻公開貼文針對黨內初選事宜表態，失去中立，恐影響初選，要誠懇向大家致歉。

卓冠廷指出，徐國勇第一時間指正他，中央黨部黨工必須保持中立，正因是選務人員，初選工作會有對外發言，工作必當公正。他深感悔意跟歉意，再次向所有朋友致歉，並收回他的表態。

卓冠廷說，他接下來在任民進黨發言人的一天，不會對初選任一候選人表態、站台、主持。包括先前各派系與各位朋友的邀約，也都比照推辭。他說，各位的批評指正都是出自關心，讓大家困擾，對不起，謝謝大家。

民進黨發言人戴瑋姍今回應表示，公職不受拘束，黨職是選務人員應保持中立。

