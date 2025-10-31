挺林岱樺遭徐國勇告誡 卓冠廷道歉了

隸屬民進黨正國會的外交部長林佳龍、民進黨發言人卓冠廷等人，近日表態支持民進黨立委林岱樺參選高雄市長，但因身分敏感，引發議論。卓冠廷今（31日）證實接受秘書長徐國勇指正，須保持中立避免影響初選，他也公開向大眾道歉。

卓冠廷。（圖／翻攝卓冠廷臉書）

卓冠廷日前發文支持林岱樺，他表示，林岱樺是多屆的超資深立委，再次挑戰參選高雄市長，她的民調持續領先了好長一段時間，可此時她也是最辛苦的那一個。從政不易，現在很明顯地是她最困難的一刻，但他很敬佩林岱樺堅持的毅力和勇氣，不被打倒，而願意繼續不斷地溝通、說服，「這禮拜六是林岱樺的大岡山造勢，我與許多朋友受到邀請，我也會參加，我希望努力、認真奉獻的人不會孤單。」

林岱樺。（圖／中天新聞）

卓冠廷今天表示，身為新北市議員兼任民進黨發言人，身負黨務卻公開貼文針對黨內初選事宜表態，失去中立，恐影響初選，要誠懇向大家致歉。徐國勇秘書長第一時間指正他，中央黨部黨工必須保持中立，正因是選務人員，初選工作會有對外發言，工作必當公正，「我深感悔意跟歉意，再次向所有朋友致歉，並收回我的表態。」

林岱樺。（圖／中天新聞）

卓冠廷說，接下來，他在任民進黨發言人的一天，不會對初選任一候選人表態、站台、主持。包含先前各派系與各位朋友的邀約，也都比照推辭。各位的批評指正都是出自關心，讓大家困擾，對不起，謝謝大家。

