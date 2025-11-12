挺林岱樺「不貪不取」惹議 林佳龍：挺制度不是挺個人

外交部長林佳龍。資料照。李政龍攝



民進黨高雄市長初選在即，立委林岱樺雖深陷貪污官司，但仍躍躍欲試，黨內派系「正國會」龍頭、外交部長林佳龍日前透過社群平台力挺林岱樺「不貪不取」，引發批評。對此，林佳龍今（11/12）日再度回應，他不是挺任何個人，而是挺制度。

林佳龍日前透過社群平台宣傳林岱樺於高雄的造勢活動，引發行政不中立的疑慮，而當時正國會的黨公職包括立委王義川、新北市議員卓冠廷都發聲力挺，但據傳遭黨內告誡，最後都沒替造勢活動站台。

如今初選登記，林佳龍今日於網路節目《齊有此理》受訪時表示，他不是挺任何個人，而是挺制度，民主就是要確保每個人的參政權或司法權益，都能為自己說話，至於被網友罵爆，他則回應，若怕被罵爆，那他在學生時代要推翻國民黨戒嚴威權統治時就是少數派；仍替自己說話。

林佳龍認為，不要將很多事情「陰謀化」，當別人發生問題時不要以人廢言，也不要以言廢人，台灣的民主要寬容、傾聽，找出彼此的交集，讓每個人都有路可走。他重申他所在乎的是制度，對於擔任7屆、有問政口碑的立委，在為自己的權利奮鬥，應該要給她加油。

不過，林岱樺已遭檢調以貪污罪起訴，林佳龍卻稱「不貪不取」，他受訪時不再介入案情細節討論，並表示檢調都已經起訴，現在應該要聽聽另一邊的說法，法官應該也是一樣的心態。

至於子弟兵王義川、卓冠廷等人最終未前往站台，林佳龍則表示尊重當事人，她一開始也沒有邀請大家，有些角色若不適合，也不一定要到場，所以倒也不要說成是「派系」，其實這只是他長年堅持的道理，事情發生在別人身上時就丟石頭，發生在自己身上卻覺得很無辜，這樣說不過去。

