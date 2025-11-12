挺林岱樺「不貪不取」惹議 林佳龍：挺制度不是挺個人
民進黨高雄市長初選在即，立委林岱樺雖深陷貪污官司，但仍躍躍欲試，黨內派系「正國會」龍頭、外交部長林佳龍日前透過社群平台力挺林岱樺「不貪不取」，引發批評。對此，林佳龍今（11/12）日再度回應，他不是挺任何個人，而是挺制度。
林佳龍日前透過社群平台宣傳林岱樺於高雄的造勢活動，引發行政不中立的疑慮，而當時正國會的黨公職包括立委王義川、新北市議員卓冠廷都發聲力挺，但據傳遭黨內告誡，最後都沒替造勢活動站台。
如今初選登記，林佳龍今日於網路節目《齊有此理》受訪時表示，他不是挺任何個人，而是挺制度，民主就是要確保每個人的參政權或司法權益，都能為自己說話，至於被網友罵爆，他則回應，若怕被罵爆，那他在學生時代要推翻國民黨戒嚴威權統治時就是少數派；仍替自己說話。
林佳龍認為，不要將很多事情「陰謀化」，當別人發生問題時不要以人廢言，也不要以言廢人，台灣的民主要寬容、傾聽，找出彼此的交集，讓每個人都有路可走。他重申他所在乎的是制度，對於擔任7屆、有問政口碑的立委，在為自己的權利奮鬥，應該要給她加油。
不過，林岱樺已遭檢調以貪污罪起訴，林佳龍卻稱「不貪不取」，他受訪時不再介入案情細節討論，並表示檢調都已經起訴，現在應該要聽聽另一邊的說法，法官應該也是一樣的心態。
至於子弟兵王義川、卓冠廷等人最終未前往站台，林佳龍則表示尊重當事人，她一開始也沒有邀請大家，有些角色若不適合，也不一定要到場，所以倒也不要說成是「派系」，其實這只是他長年堅持的道理，事情發生在別人身上時就丟石頭，發生在自己身上卻覺得很無辜，這樣說不過去。
更多太報報導
龍燮屢傳不合 林佳龍親回：分工合作相當愉快
龍燮之爭甚囂塵上 外交部五點聲明回應
幕後／外交體系保密到家！蕭美琴最後才得知要到布魯塞爾現場演講
其他人也在看
返核 賴清德別再猶豫
日前，媒體報導總統賴清德親自召見經濟部長龔明鑫，並指示在2027年前將核三重啟問題處理妥當；該報導還爆料，由於近年來中南部太陽光電弊案頻傳，已重創民進黨選情，對此相當不滿的賴清德直呼「不要再搞綠電」云云。對此，總統府回應表示，賴清德並未指示不要綠電，也沒有為核三廠重啟設定時間表。中時新聞網 ・ 1 天前
綠初選 高雄邱議瑩台南林俊憲搶先登記
2026地方選舉民進黨台南市長、高雄市長、嘉義縣長初選10日至14日開放領表登記，綠委邱議瑩10日搶頭香領表，以「準備好了」爭取高雄市長提名，角逐台南市長的綠委林俊憲下午登記，強調要當桶箍。高市綠委林岱樺表示黨主席賴清德意志很清楚，會有公平初選；與林俊憲競爭的綠委陳亭妃更說「賴主席是公共財，大家真的不要再誤會主席了。」中時新聞網 ・ 1 天前
副總統出席IPAC年會 外交部：中國無權置喙
針對中國外交部批評副總統蕭美琴日前赴歐出席「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)年會，外交部今天(12日)表示，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，蕭副總統及前總統蔡英文近日受邀赴歐演講，顯示台歐關係持續深化，以及歐洲對台灣的支持與重視，中國無權置喙。外交部長林佳龍在接受YahooTV「齊有此理」節目專訪時也指出，政府有做好應對中共「不理性行為」的各項計畫，但中國若想擴大衝突，其實未必對自己有利。 副總統蕭美琴應邀前往歐洲出席「對中政策跨國議會聯盟」在歐洲議會舉行的布魯塞爾年會並發表演講。林佳龍在網路節目專訪中表示，歐盟強調戰略自主性，也知道不能聽信中共的「一中原則」，由歐洲議會曾通過決議反對中國利用扭曲聯大第2758號決議排擠台灣的國際參與，可見歐洲也可以有「一台政策」。 對於蕭副總統這次訪問一定會讓歐洲相關國家必須應對中國的壓力，林佳龍指出一個關鍵，叫做「責任分攤」，包括總部設在英國的IPAC、年會選在歐洲議會舉辦，入出境歐盟與比利時則需要歐盟對外事務部及比利時政府的同意，林佳龍說：『(原音)要進去也要歐洲議會、歐洲執委會還有比利時政府他們願意我們能夠自由地旅行，而中央廣播電台 ・ 8 小時前
傳與吳釗燮不合驚動賴清德 林佳龍親上火線回應：兩人合作都相當愉快
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍今（12）日遭爆不合互鬥，手段包括國安會議未知會林佳龍、吳釗燮介入駐美代表安排等。...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
土耳其軍機墜毀喬治亞！機上20人恐罹難 現場濃煙直竄
（記者許皓庭／綜合報導）土耳其一架C-130軍用運輸機今（12）日自亞塞拜然甘賈市起飛後，在喬治亞境內墜毀。土 […]引新聞 ・ 12 小時前
《爐石戰記：時光特攻隊》最強五套牌組推薦！天梯上分不再鬱卒
大家好，我是西陵珩，各位的爐石引路人。在《爐石戰記 時光特攻隊》玩得還愉快嗎？會不會找不到組牌方向，或嫌棄那些不改版的「分奴玩家」呢？這邊為大家介紹五套新版本強力構築，天梯上分不再鬱卒！Yahoo遊戲特別企劃 ・ 1 天前
樹林捷運工地鐵管從天而降 豪車引擎蓋慘砸毀
新北市 / 綜合報導 新北市樹林區大安路與保安街口捷運工地，昨(11)日下午發生工安意外！當時大型吊車正在吊掛鐵管，沒想到卻突然傾斜掉落，砸中路過的BMW轎車引擎蓋，還好沒造成人員傷亡，駕駛趕緊下車察看，明顯受了驚嚇。新北捷運局表示，會對承包廠商開罰至少6萬元，並要求停工檢討改善，車輛毀損也由廠商負責賠償。大型吊車緩緩移動吊臂，進行吊掛作業沒想到下一秒，長長的鐵管傾斜突然掉落，黑色轎車閃避不及引擎蓋被砸中，差一點點就波及駕駛座，BMW轎車車頭全是灰，引擎蓋凹陷保險桿脫落，駕駛餘悸猶存，目擊加油站員工說：「很大聲，它掉下來之前有聽到義交在喊，喊的時候我走過去看，東西就已經掉下來了。」再看一次驚險瞬間，當時吊臂已經轉回工地內，義交人員放行車輛，結果鐵管突然掉落，義交發現後大喊，還是來不及阻止事故，鐵管也瞬間斷成兩截，事發在新北市樹林區，大安路和保安街口，土城樹林線捷運工地，11日下午3點多，廠商正在進行，捷運墩柱施工，吊掛特密管時，疑似不慎滑脫。記者蔡銍湣說：「新北捷運的土城樹林線，正在進行高架墩柱的施工，這個路口近期才開始施作，就發生工安意外。」路口車流量大，卻發生驚險意外，危及用路人安全，捷運局也展開調查。新北捷運局副發言人陳儀蓉說：「開罰至少6萬元，並要求廠商停工改善，全面檢討特密管的吊掛高度，另外關於車輛損毀部分，也要求廠商全權負責。」開車開到一半，突然飛來橫禍，幸虧沒砸到人，否則後果不堪設想。 原始連結華視影音 ・ 10 小時前
黃明志涉謝侑芯命案！吳宗憲心痛「曝1事」
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後投案，9日遭到二度延扣。對此，吳宗憲也透露事發前才和黃明志、謝侑芯一同工作。民視 ・ 10 小時前
國聯新人王也打過12強！過去慘遭「台灣守護神」吳俊偉三振畫面曝光
體育中心／徐暐喆報導美國職棒亞特蘭大勇士新人捕手鮑德溫（Drake Baldwin）在大聯盟首年繳出亮眼表現拿下國聯新人王，2024世界棒球12強也曾入選美國隊，並在超級循環賽面對台灣隊出賽，對決台灣隊守護神吳俊偉的畫面讓球迷歷歷在目。FTV Sports ・ 1 天前
安歆澐公布家暴照！痛訴腦嚴重缺氧後遺症：老公「力氣大到無法承受」
女星安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰這劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。安歆澐近日上節目公布被家暴的驗傷照，透露當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 13 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
粿粿護愛到底！心疼王子「願獨扛800萬賠償金」 范姜彥豐氣炸了
粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐毀滅式爆料，與王子（邱勝翊）的不倫戀因此曝光，在網路上引發軒然大波。週刊今（12）日爆料，范姜彥豐起初向兩人求償1600萬，最後心軟要粿粿、王子一同承擔800萬，沒想到粿粿竟然想獨自扛下賠償金，讓范姜彥豐得知後氣炸。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
63歲杜德偉超凍齡！甜曬老婆合照慶祝結婚13週年紀念日：愛你如初
【緯來新聞網】現年63歲的唱跳歌手杜德偉在社交平台Instagram分享與妻子李曉冰及兒子AJ的合照緯來新聞網 ・ 3 小時前
吳宗憲曝「粿王真正賠償數字」勸范姜彥豐：讓它平靜一點過去
吳宗憲聊到粿王婚外情事件，他斬釘截鐵表示，據他了解，最後是1200萬，部分可以分期付款，「這種東西（法院）是有行情的，不要掙扎了，王（王子）先生就500萬，她（粿粿）700萬，因為房子先付了400多萬還是500萬，房子過給他，就淨身出戶」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
再婚黃尚禾兩年！李千娜錄到一半突哽咽淚崩 鬆口婚姻「真實現況」
李千娜23歲前曾有一段婚姻，育有一女一子。2023年與演員黃尚禾結婚，隔年迎來愛的結晶。當被問到她是如何分配工作與育兒，她笑說他們是輪班制夫妻，她表示：「大部分我們會錯開彼此的工作時間，我有工作的時候，我老公就負責家顧；我老公有工作時，就換我在家顧。儘量可以自己帶就自己帶，但有時也會請婆婆跟媽媽來支援。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前