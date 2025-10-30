挺林岱樺「不貪不取」網罵爆 林佳龍：支持她捍衛權利

外交部長林佳龍於會前受訪。李佳穎攝



民進黨派系「正國會」之首、外交部長林佳龍昨（10/29）日晚間在臉書發文，為欲參加高雄市長初選的民進黨立委林岱樺造勢宣傳，並稱她「有為有守，不貪不取」，引發社群熱議。對此，林佳龍回應，支持林岱樺捍衛權利，在司法上辯護，盼社會給她空間。

林岱樺涉入詐領助理費、公益侵占等案，近日召開準備庭，此刻林佳龍與其他正國會的民進黨公職透過臉書宣傳林岱樺於11月1日在高雄的市長初選造勢活動，引發社群熱議，貼文中稱林岱樺擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。

立法院外交國防委員會今（10/30）日邀請林佳龍進行「我國參加2025年亞太經濟合作會議（APEC）的任務與目標」與「中共對台進行長臂管轄／跨境鎮壓及我國相關應變」的專案報告，他於會前受訪回應。

林佳龍表示，台灣是民主、法治而且保障人權的社會，所以支持林岱樺捍衛她自己的權利，在司法上為自己辯護，她是認真問政、在基層深耕，受到廣大人民支持的民意代表、連任7屆的立委，一定的空間，期待社會能給她一定的空間，不只在法庭，也能向支持者說明。

