挺柯粉專批背景有爭議挺不下去 陳見賢陣營：尊重初選機制

新竹縣長國民黨初選副縣長陳見賢、立委徐欣瑩相爭，確定以「七三制」方式初選。挺柯文哲的臉書粉專「尚書大人真機靈」近日發文分析，藍白合才有勝選機會，但若提名陳見賢民眾黨挺不下去，引發熱議；對此，陳見賢競辦表示，尊重國民黨初選制度。

挺民眾黨前主席柯文哲的臉書粉專「尚書大人真機靈」發文指出，社會大眾都很清楚，藍白合勝算才會大，但國民黨好歹也爭氣一點，不要找一個背景有爭議的人出來選縣長，這樣民眾黨是要如何合作？民眾黨的支持者都是高知識分子居多，難道真的要推陳見賢這樣的人，來測試年輕支持者的忍耐力？

貼文也指出，雖然不認識徐欣瑩也不認識陳見賢，只知道如果不提名徐欣瑩這種博士級人選，讓具爭議背景的陳見賢選新竹縣長的話，「民進黨和賴清德真的會一路笑到2028，嚴重程度真的不是開玩笑的。」

針對粉專說法，徐欣瑩辦公室則強調，其訴求並非制度之爭，而是「公平正義」，並指陳見賢在宣布參選前後，仍以黨部主委身分掌握黨員資料，並運用黨部資源進行電話拜票、於群組攻擊其他有意參選的黨內同志，甚至使黨部淪為個人競選文宣的加工平台，形同「球員兼裁判」。正因這些頻繁且具爭議的行為，才持續主張以全民調方式進行初選，以確保競爭的公正性。

陳見賢競選辦公室回應，「我們尊重國民黨初選制度」。至於地方上有表達不服，希望改以全民調方式進行，國民黨新竹縣黨部表示，新竹縣已確定以70％民調、30％黨員投票方式初選，一切按照黨中央的提名機制辦理，後續將照程序推進。

民眾黨新竹黨部高層則表示，對於藍營的初選不介入，民眾黨一定會力挺國民黨提名人選，雙方合作也會在國民黨初選人選決定後再討論合作方向。

