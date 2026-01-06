挺柯藥師稱蔡正元「不必掏空自己公司」律師諷：跟小草學法律 離犯罪就不遠了

挺柯藥師林士峰稱，整間公司都自己的，蔡正元有必要掏空嗎？律師林智群嘲諷，跟小草學法律知識，離犯罪就不遠了。 圖：取自蔡正元臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 前國民黨立委（前中影董事長）蔡正元被控藉由處理中影公司股權案，掏空阿波羅公司新台幣2.8億餘元，高院依業務侵占罪判刑3年6月，不得上訴，確定入獄。挺柯藥師林士峰卻稱，整間公司都自己的，蔡正元有必要掏空嗎？動機根本說不過去。對此，律師林智群嘲諷，跟小草學法律知識，離犯罪就不遠了。

林士峰在臉書為蔡正元發聲，指「蔡正元掏空蔡正元的公司，很多青鳥說，藍白都法盲，掏空就是掏空，難道會變合法嗎？但他說，以情理而言，「這公司整間都我自己的，我有必要掏空嗎？」，動機上根本說不過去，批司法這樣判，直接把人關了，錢也沒收了，「對民進黨的政敵來說，無疑又是重重的一拳。」

廣告 廣告

對此，林智群5日發文直言，這年頭不懂法律的人講話還很大聲，怕大家不知道他不懂。藥師談法律？對自己不了解的事情，少說一點會死嗎？阿波羅公司確實是蔡正元獨資設立的，他是實質上唯一的股東和老闆，判決都有寫。

「蔡正元被判有罪的關鍵，在於公司帳戶裡的錢不是他的」，林智群說明，法院認定，阿波羅公司帳戶裡4億多資金，是郭台強要買中影的交易案，暫時寄放在阿波羅公司的「託管款項」。

林智群表示，蔡正元的想法是「公司是我的，帳戶裡的錢當然由我支配」，所以就拿去買豪宅、繳卡費，因此法院認定這是把「代管的錢」挪為己用，構成侵占罪、背信罪。

林智群直言，就算是一人公司，公司的錢要入老闆個人帳戶，通常只有幾個名義：「股利」（要繳稅）、「薪資所得」（要繳稅）、「股東往來」（借貸什麼的）、減資，不是你愛怎麼樣都可以，狠酸「跟小草學法律知識，￼你離犯罪就不遠了」、「阿北（柯文哲）也覺得民眾黨的錢是他的」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

李麗娟恐列貪汙被告 她諷：柯文哲一句「焦土政策」反讓黃國昌狗仔園區燒起來

柯文哲嗆「搞黃國昌就焦土政策」吳靜怡：製造談判籌碼 在司法宣判前的政治自救！