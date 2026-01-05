挺武統學者李毅「搧自己耳光」大讚馬杜洛被捕 稱「沒有毛澤東思想武裝」致政權潰敗

2026年1月4日，中國學者李毅大讚美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動，激動搧自己耳光。翻攝YouTube「李毅看世界」



長期宣揚應武統台灣的中國學者李毅，4日針對美國進入委內瑞拉活逮總統馬杜洛事件發表看法，過程中甚至激動搧打自己臉部。他宣稱，馬杜洛會被抓，是因為委內瑞拉「不是毛澤東思想武裝起來的」，政府與軍隊都腐敗所致。

李毅在個人YouTube頻道發布的影片中，對於美國抓捕馬杜洛的行動非常興奮，稱讚美國的行動「太漂亮了」，他表示，委內瑞拉首都卡拉卡斯距離美國華府3300公里，美國「照活捉」馬杜洛，「我都不是人了！」隨後就用力搧自己耳光。

對於美國抓捕馬杜洛如入無人之境，委內瑞拉似乎毫無防禦能力，李毅表示，是因為委內瑞拉「不是毛澤東思想武裝起來的，黨是腐敗的黨，軍隊是腐敗的軍隊，黨和人民之間一點關係都沒有」。

他感歎，中國向委內瑞拉送了大量武器，「現在全打水漂了，送錯了呀！」「一定要送給毛澤東思想武裝起來的黨、政府、軍隊啊！」

他認為，美國買通委內瑞拉的軍隊，稱讚川普「不戰而屈人之兵」。他也批評中國官媒新華社旗下社媒帳號「牛彈琴」的文章，指責不應諷刺川普，而是應該「趕緊學」，以類似手法抓捕台灣總統賴清德。

李毅長年倡議應武統台灣，2023年曾口出狂言，稱若中國「如果因為統一台灣死了1.4億人」，也只是「小菜一碟」。當時中國網友紛紛表示不可思議，指其言論根本反人類，「李毅教授你全家先上」，「誰願意誰去，我不去」。

