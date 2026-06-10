挺江啟臣「公車全程免費」 涂力旋籲導入AI升級台中交通網

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【記者陳冠昇/台中報導】針對台中市整體交通發展，台中市社皮里長涂力旋在臉書指出，全力支持立法院副院長江啟臣提出的「市民公車全程免費」政策。涂力旋指出，台中市交通特性猶如美國洛杉磯，必須透過公車免費作為交通轉型的第一步，並呼籲市府未來導入AI技術優化公車APP，同時彌平長輩的數位落差，才能真正打造便利、智慧的公共運輸網。

涂力旋表示，台中市幅員遼闊、車輛眾多，市民高度依賴汽機車移動，如何提高大眾運輸使用率一直是市政核心課題。他認為，江啟臣副院長提出的「市民公車全程免費」，正是推動交通轉型的關鍵；特別是面對未來台中捷運「七線齊發」，更需要仰賴完整且免費的公車路網作為轉運串聯，才能發揮大眾運輸的最大效益。

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除了推動免費政策，涂力旋也強調「智慧治理」的重要性。他建議未來應將AI技術導入「台中公車APP」，讓市民能更精準掌握班次、轉乘資訊與最佳路線，藉此大幅提升民眾的搭乘意願。

此外，涂力旋提醒，在推動智慧城市的過程中，絕不能遺忘高齡長輩的權益。市府必須同步提出配套措施，協助長輩跨越數位落差。他強調，好的政策值得支持與完善，期盼透過軟硬體的雙管齊下，實現交通更便利、治理更智慧、服務更有人性的台中願景。