挺江啟臣、楊瓊瓔誰選台中？盧秀燕稱靠機制：KMT是百年民主政黨

藍委楊瓊瓔11月28日宣布表態爭取競選台中市長，恐與立法院副院長江啟臣進行一場正面對決。對此，現任市長盧秀燕今（7）日回應，國民黨是百年民主政黨，有自己公平的黨內機制，一定會透過這樣的機制，產生最好的參選人。





今早11時，盧秀燕前往中央公園，出席台中市黨部黨慶活動，包含國民黨主席鄭麗文、立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔、黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔與黃仁等人出席，而盧秀燕也在會前接受媒體聯訪。

記者提問，國民黨內有2位台中市長參選人，有想要推出什麼樣的人選嗎？對此，盧秀燕簡短表示，「國民黨是一個百年政黨，也是一個民主政黨，有自己公平的一個黨內機制，所以一定會透過這樣的機制，產生最好的參選人，敬請大家拭目以待」。

而鄭麗文則指出，「不管是江啟臣還是楊瓊瓔，都曾經是我的戰友，都是好同事，也都是非常優秀的立法委員，對台中長期奉獻跟付出有目共睹」。

鄭麗文相信，國民黨一定會做好相關的協調與溝通的工作，將非常圓滿幫台中市民提名一個最優秀、最強的參選人。







