挺沈伯洋選台北 周玉蔻：打一個娘娘腔市長

▲資深媒體人周玉蔻支持民進黨立委沈伯洋選台北市長，並諷台北市長蔣萬安娘娘腔。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安2026年挑戰連任，民進黨推派的對手尚未決定，資深媒體人周玉蔻認為，民進黨立委沈伯洋是相當適合的人選，沈伯洋17日揭受周玉蔻專訪，雖說黨中央沒找他談過，但戰士士不容易選擇自己的戰場，周玉蔻脫口說，「打一個娘娘腔的台北市長、媽寶，假的蔣家人。」

沈伯洋坦言，自己最大的缺點就是「藍白的箭靶」，因為台北會是選戰焦點，需要帶動其他縣市選情。他指出，如果自己一直被攻擊，可能連累宜蘭、新北、桃園等地，甚至影響中南部選情。他認為，選舉要有戰略目標，「比如說台北要帶動氣勢，要由誰來帶動？」周玉蔻當場抬轎稱讚「沈伯洋是帶動氣勢的人」，沈伯洋尷尬回應：「沒有啦！」

周玉蔻再追問，如果叫你選，你會答應嗎？沈伯洋未正面回應，只說黨主席沒跟他溝通，但聯電創辦人曹興誠私下建議他選。他語帶玄機表示，「覺得都是在作戰，戰士不容易選擇自己的戰場。」周玉蔻再問，如果黨中央做了決定，你也願意嗎？沈伯洋回答，「看他們怎麼做，我就怎麼做！」

談到選舉擔憂，沈伯洋坦言，「非常擔心中國介選，因為地方選舉干預，比總統級的選舉簡單，需要的票比較少，且議員本來就是中國接觸的重點。」他憂心，「吸砲火負面聲量影響到其他候選人，那就不好。」周玉蔻表示支持，認為「希望選對會有一套想法，他支持沈伯洋出來選，會很好玩！」

