挺沈伯洋！綠委接力酸蔣萬安「蔣」不出話：不知市長姓蔣還姓殷
記者楊士誼／台北報導
多個本土團體今（10）日合辦「台派聯盟後援會成立大會」，力挺民進黨台北市長參選人沈伯洋，競選總幹事吳思瑤直言，蔣萬安如今被曬在一旁如路人甲一樣，不知市長姓蔣還姓殷；執行總幹事吳沛憶也諷刺，蔣萬安從以前的「蔣不聽」，變成如今「蔣不出話」。而到場力挺的立委范雲也回憶她和沈伯洋共事的經驗，直言沈伯洋比蔣萬安勇敢一百倍、比蔣萬安更愛台灣。
吳思瑤致詞時表示，今天要代表競選總部謝謝這麼多團體為沈伯洋號召，她也表示，台北需要有文化治理思維、要導入先進科技，更要成為台灣民主防衛韌性第一線。她強調，此次參選一切以市民為主體、以市政政策為核心，沈伯洋一次次提出論述，還是希望跟蔣萬安好好對話。
吳思瑤直言，但大家可以看到，不知市長到底姓「蔣」還姓「殷」，之前要靠殷瑋寫小抄讓蔣萬安看著回答，現在蔣萬安卻被曬在一旁，像路人甲一般，「殷瑋每天卻在做比市長還像市長、進行攻擊式的發言」。而沈伯洋提政策，參選之後也成為蔣萬安「市政加速器」，如北士科的變電所，沈伯洋一說，一年沒做的變電所馬上就做了，又如北市行人遮陽傘遇到強敵才要加緊建設，還加碼預算才做。「這也是沈伯洋的政績啦，還沒當選就有政績」，沈伯洋提出市政規劃，也逼著蔣萬安把過去沒做的變成大雜繪端出來。
吳沛憶表示，沈伯洋參選引起一股暖洋洋的「洋流」，沈伯洋對市政提出許多建言，才發現蔣萬安從以前的「蔣不聽」，變成如今「蔣不出話」，在議會備詢時沒辦法面對議員的檢驗。她也表示，要代表台北市黨部告訴大家，這場選戰在黨部、競選辦公室、北市議會黨團「三位一體」，已經準備好了。
范雲也表示，她看到的沈伯洋比蔣萬安還要愛台灣，藍白兩黨強渡國會擴權法案時，沈伯洋不顧生命安全衝第一個，讓她非常感動；而沈伯洋也非常勇敢，當中國通緝他時仍要出國，兩人也一起到荷蘭參加國際會議，絕對比蔣萬安勇敢一百倍。而沈伯洋也相當有正義感與行動力，自己的「不肖學弟」黃國昌對自己大罵時，沈伯洋也是第一個衝來擋在自己與黃國昌中間的人。
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