挺消防救災！ 賴清德宣布：285億升級裝備、2028前再補3千人

賴清德總統今天（1／13）接見114年「鳳凰獎」楷模得獎人，賴清德表示為了讓台灣社會更具韌性，政府會投入更多資源、做好各項準備，目前已核定24項中程計畫，投入285億元汰換裝備、改善廳舍、導入AI職安管理等；另外基層關注的人力方面，2019年提出的「5年增補3000人」已達成，2024年起到2028年，則要再增補3000人。

賴清德表示，「119消防節」前夕能和「鳳凰獎」得獎人見面非常高興，也代表國家向全國所有消防、義消、防火宣導、救護、災害防救志工，以及長年投入消防教育的老師們致上最高的敬意與謝意。

賴清德指出，每當警鈴響起，防救災夥伴總是義無反顧、無私無我，第一時間奔赴現場，英勇救人的精神與行動令人相當感佩，也感謝義消、防火宣導夥伴、救護志工及各災害防救團體，不只平時宣導避難與火災預防，災害發生時也積極投入救災與後勤，與政府及消防同仁團結一致，織起綿密的社會安全網。

賴清德說，政府目前已經核定24項中程計畫、投入285億元，除了汰換裝備與改善廳舍，也導入AI職安管理，補助各縣市購置無人機與救災機器人，透過各項科技力量提升災情掌握與救援效率，降低第一線人員的風險。面對現場可能帶來的「創傷後壓力症候群」，政府挹注經費提供壓力檢測與諮商服務，希望給予第一線的英雄們更細膩的心理健康照顧。

在人力方面，賴清德表示，2019年提出的「5年增補3000人」目標已順利完成；從2024年開始到2028年，要再增補3000名消防人員，強化消防救災能量。另外，也將持續落實合理的輪班輪休制度，透過定期檢討業務劃分、妥善人力配置、精簡勤務及規劃合理勤休方式，以減輕消防人員勤務負擔。

