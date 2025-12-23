挺游盈隆任中選會主委？黃國昌：擔心他被民進黨封殺

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

行政院昨（22）日公布7位中選會委員提名人選，其中主任委員，提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任。民眾黨團總召黃國昌今日受訪時被問到民眾黨會不會接受等議題時表示，民眾黨會公事公辦，既然進入立法院人事同意權的審查，就沒有個人情誼這件事，民眾黨正式收到公文以後，就會遵循過去標準作業程序，發問卷給被提名人，但他更擔心，游盈隆會被民進黨自己封殺。

黃國昌。（圖／民眾黨團提供）

民眾黨團上午舉行「揪出法治崩壞 踐踏民主的幕後藏鏡人」記者會，受訪時，黃國昌被問到游盈隆被提名出任中選會主委議題時說，現在中選會處於無法運作的狀態是誰造成的？就是行政院長卓榮泰，這個違法的責任，台灣社會沒有追究？民眾黨作為在野黨，竟然看了特定週刊才知道。黃國昌說，民眾黨開大門走大路，政院私下找民眾黨推薦人選被他拒絕，請行政院發公文來，並同時發文給國民黨。行政院按照正常程序，民眾黨就會回函推薦適合人選，並跟台灣社會公開說明，推薦了誰、理由又是什麼。

黃國昌說，民眾黨公事公辦，過去曾邀請游盈隆到民眾黨國家治理學院演講，是敬重其敢講真話，與其在政治學、民調上的專業，但既然進了立法院人事同意權審查，就沒有個人情誼這件事，就是理性、負責的嚴格審查，回應人民的期待。

黃國昌說，待正式收到行政院公文以後，民眾黨就會遵循過去標準作業程序，發問卷給所有被提名人。民眾黨會要求所有被提名人說清楚講明白，第一是贊不贊成公投綁大選？第二是中選會是否會剝奪人民公投的權利？第三是是否支持國內移轉投票？第四是針對總統賴清德最近帶頭毀憲亂政的行為，總統可以不公布國會三讀通過的法律嗎？這些被提名人的回答，一定會影響民眾黨最後投票的結果，但他更擔心游盈隆會被民進黨自己封殺。

黃國昌說，待游盈隆到立法院行使人事同意權的時候，自己一定會問他是賴清德找，還是卓榮泰找，他相信絕對是賴清德直接找游盈隆談，因為幕後的藏鏡人就是賴清德。但最起碼賴清德提名游盈隆是還給游盈隆一個公道，聯電創辦人曹興誠曾辱罵游盈隆是民進黨的內奸，撈不到油水才離開，所以賴清德對於游盈隆的提名，最起碼狠狠修理，打臉了曹興誠。



