挺漁產業 農業局1.3億射三箭

HDPE高密度塑膠浮具。

（農業局提供）

記者翁聖權∕新營報導

積極響應海洋永續發展，提升地方漁業產業競爭力與環保效益，農業局投入超過一億三千萬經費，推動「永續漁業產業三支箭」，內容涵蓋汙染源頭減量、產業合法化管理，以及漁港基礎建設強化，為台南的海洋生態與漁業發展建立新的里程碑。

農業局指出，首先為解決牡蠣養殖業長期以來對海岸環境造成的塑膠汙染問題，市府大力推動改良式環保浮具取代傳統保麗龍，共補助一千四百餘名漁民採購改良式浮具，數量達十八萬一千三百餘顆，有效從源頭減少了牡蠣蚵棚及傳統保麗龍對海岸的汙染，為打造乾淨永續的海岸線跨出關鍵一步。

廣告 廣告

其次是推動「區劃漁業權」，保障漁民權益，並納入合法管理。實施區劃漁業權後，不僅能保障蚵農的放養權益，更能使其在面對天然災害時，能依法獲得災害救助的權益，這項政策讓台南的牡蠣產業正式納入合法、透明的管理體系，為產業的長遠健康發展奠定了堅實的基礎。

另配合辦理經常性「漁港疏浚作業」，確保進出港安全。市府持續投入資源，經常性辦理漁港及航道疏浚作業，近期總共執行了包含北門、將軍、青山、鹿耳門及安平等重要漁港的疏浚工作，疏浚總量約達十二萬六千立方公尺，此舉確保了漁民進出漁港的航道水深與功能安全無虞，大大提升了漁船作業的安全性及效率。