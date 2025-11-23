挺災屋修繕 王鑫基捐普發萬元

做工行善團志工加緊為災後弱勢家庭房屋修繕，勞工局長王鑫基（第一排右五）捐出普發現金一萬元，做為修繕材料費。 （勞工局提供）

記者陳佳伶∕新營報導

丹娜絲颱風重創台南，勞工局做工行善團在災後積極協助弱勢家庭房屋修繕，房屋修繕量，已超過以往一年的服務量，修繕經費吃緊，勞工局長王鑫基拋磚引玉將普發現金一萬元捐給做工行善團，做為修繕材料費。

勞工局結合做工行善團志工，二十三日兵分三路前往鹽水、安南區和七股區為弱勢家庭房屋修繕；獨居鹽水區魏姓案主，以割稻、割草維生，每月以中低收入老人生活津貼維持基本開銷，住家因颱風侵襲嚴重受損無力自行修繕，勞工局接獲通報後由泥水志工進場進行屋頂與屋瓦拆除及清運作業，牆面補強與基礎修繕，各工會志工也將接力修繕工作，為魏姓案主提供安全的居住環境。

安南區的潘姓案主為弱勢原住民，長期需洗腎治療，同住的兒子也因膝蓋受傷需手術休養，家中頓失經濟支柱；屋舍因風災而嚴重損毀，無力自行修補；做工行善團泥水志工、電子加工志工協助屋頂修補和安裝水塔、餐飲志工也送來香噴噴的午餐，讓志工吃飽再繼續修繕工作。

七股區的朱姓案主家中屋瓦與結構損壞，近期又因職災暫時無法工作，無力負擔修繕費用，居住安全受威脅；透過職災專服員轉介媒合，做工行善團進場協助；拆除破損結構，已完成地板泥作抹平，為後續工程奠定穩固基礎。

王鑫基說，入冬後，氣溫逐漸下降，為弱勢家庭房屋修繕腳步更要加快，丹娜絲颱風後的修繕量，已超越以往一年的服務量，費用確實吃緊，因此他拋磚引玉，將普發的一萬元捐給做工行善團，用於修繕材料費用，也感恩一直默默捐款與付出的夥伴與志工，做工人ㄟ愛是台南最美的風景。

勞安福利科長吳素珍指出，以往的弱勢家庭房屋修繕是每年約完成二十餘戶，丹娜絲風災後的弱勢家庭房屋修繕已完成卅五戶，目前還有四至五戶進行中，災後修繕案量大，做工行善團志工全力相挺，不少人是出錢又出力，特別讓人感動。