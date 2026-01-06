挺烏克蘭峰會巴黎登場 商討和平計畫安全保證細節
（中央社巴黎5日綜合外電報導）烏克蘭的主要盟友今天將與美國高層特使在法國巴黎進行閉門會議，討論安全保證議題。各方正積極推動由美國斡旋、旨在結束烏克蘭與俄羅斯戰爭的計畫。
這場峰會由支持烏克蘭的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）籌辦，是新年以來規劃的多場會議之一。
包括27位國家元首在內、來自35個國家的代表將齊聚巴黎。法國總統府表示，這次會議旨在展現華府、基輔與歐洲盟友在為烏克蘭提供安全保證議題上的「立場一致」。
美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）都將出席。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的顧問表示，這場新會議是自川普重返白宮以來，為了防止「美國拋棄烏克蘭」所做努力的成果結晶。該顧問今天對記者表示：「我們已成功促成烏克蘭、歐洲與美國之間重新達成立場一致。」
外交消息人士指出，烏克蘭總統澤倫斯基預計也將出席，與會者還包括英國首相施凱爾（Keir Starmer）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）以及加拿大總理卡尼（Mark Carney）。
這些領袖預計將特別承諾一項共同願景，即烏克蘭與俄羅斯之間停火應如何實施，以及若出現違規情況時的應對方式。
法國總統府表示，與會各方也將討論部署多國部隊，以作為可能政治協議的一部分，來「安撫烏克蘭」，相關決定截至今天仍在「最後定案中」。
為鋪陳相關基礎，來自15個國家的安全顧問，包括英國、法國與德國，以及北大西洋公約組織（NATO）與歐洲聯盟（EU）的代表週末已在基輔會晤，魏科夫則以視訊方式與會。（編譯：鄭詩韻）1150106
其他人也在看
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 18 小時前 ・ 265
日媒直球問「委內瑞拉買大量中國武器沒用」 中國外交部急扯：反對武力
美國總統川普下令對委內瑞拉發動奇襲，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，而這次軍事活動中，委國採用的中國製防空雷達系統面臨全面癱瘓、形同虛設，引起注意。中國外交部5日舉行記者會時，日本記者就直球追問，委國採購大量中國武器，但卻未發揮作用，對此有何評論？中國外交部發言人林劍則沒有正面回應，只跳針稱反對使用武力。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 100
馬杜洛遭「斬首式逮捕」 川普下重手、中國多年布局這事一夕成空？
美國總統川普數月來又是威脅又是施壓，3日出手夜襲委內瑞拉，推翻左翼獨裁領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。台灣基進指出，委內瑞拉原是中國進入拉美的重要橋頭堡。隨著馬杜洛遭到「斬首式逮捕」，拉美陣營勢必寒蟬效應，美國重新鞏固西半球霸權。其他國家未來與中國合作，將更顧忌美國壓力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 55
中共戰狼挺外交部籲釋放馬杜洛 遭自家人狠批「胡雙標」：俄羅斯呢？
美國於3日清晨在發起軍事行動中，轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。前中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進也震驚委內瑞拉不堪一擊程度創紀錄，並支持中國外交部呼籲美國放人，卻反遭中國網友嗆「怎不要求俄羅斯停止侵略」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33
美軍生擒馬杜洛引外交海嘯！拉美各國憂：今日委國，明日任何一國
美軍於 3 日凌晨閃擊委內瑞拉並強行帶走總統馬杜洛夫婦的行動，已在國際外交圈投下一枚殺傷力巨大的震撼彈。從拉美鄰國到中、俄等大國，各界紛紛發出強烈譴責，擔憂川普（Donald Trump）治下的美國正重返「大棒政策」（Big Stick Policy），將國際秩序推向暴力與混亂的深淵。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
川普活逮馬杜洛 蘇恆示警：台灣未來處境恐將面臨同樣風險
美國3日對委內瑞拉採取強硬軍事行動並拘捕其總統，引發全球關注。中華海峽經貿交流協會理事長、時事評論員蘇恆對此提出警示，認為此舉顯示國際主權原則已被重新定義，她更進一步質疑，若美國能隨意逮捕他國元首，台灣未來的處境恐將面臨同樣風險。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 94
美襲委內瑞拉逮馬杜洛讓中俄震怒！中國震驚：停止侵犯別國的主權
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕長期執政的委內瑞拉專制總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）及其妻子並將帶往紐約受審，川普隨後也宣布美國將接管委內瑞拉。長期在背後協助鞏固委內瑞拉獨裁政權的中俄兩國隨即發表聲明表達強烈抗議，中國外交部震驚表示「美方霸權行徑嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪，正式對兩人進行羈押並展開司法審判程序。 作為委內瑞拉長期盟友，俄羅斯與中國第一時間表達強烈不滿。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）強烈譴責美方行為是對主權國家豁免權的「公然踐踏」，並要求美方立即釋放馬杜洛。中國官方媒體《新華社》報導提到，中國外交部對此「深感震驚」，重申反對干涉他國內政，並呼籲美方必須保障馬杜洛的人身安全。 中國外交部發言人指稱：新頭殼 ・ 1 天前 ・ 102
中國效仿美「斬首行動」？矢板明夫揭關鍵
[NOWnews今日新聞]美國3日發動軍事行動，逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）與其妻子，震驚全球，也掀起擔憂中國是否會如法炮製對付台灣。對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 37
美軍攻擊委內瑞拉餘波未歇 古巴陷入混亂
美軍成功抓捕委內瑞拉領導人馬杜洛之後，古巴成為川普政府的重點關注對象。美國攻擊委內瑞拉的餘波，讓古巴陷入混亂。（戚海倫報導） 美國有線電視新聞網CNN報導，馬杜洛被捕，對古巴共產黨執政的政府來說中廣新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
委內瑞拉代總統正式就職 聯合國開緊急會議
[NOWnews今日新聞]委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）被抓至美國受審後，聯合國安理會於5日針對委內瑞拉局勢舉行緊急會議，席間中國代表譴責美國「非法霸凌」，呼籲立刻釋放馬杜洛夫婦。而...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 146
六國聯合譴責美抓馬杜洛! 安理會緊急開會 「這國」有死傷 稱不惜流血抗議
[Newtalk新聞] 在美國軍隊逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，哥倫比亞、巴西、智利、墨西哥、烏拉圭和西班牙政府 4 日就委內瑞拉局勢發表聯合聲明指出，對委實施單邊軍事行動為地區和平與安全開創了「極其危險的先例」，六國對此深表關切並予以反對，呼籲通過對話和談判和平解決危機。 據哥倫比亞外交部公佈的聲明檔案，六國認為此類軍事行動違反了國際法和《聯合國憲章》基本原則。委內瑞拉局勢必須通過和平途徑解決，由委人民主導，在不受外部干涉並遵守國際法的前提下推進。 美國當地時間 3 日淩晨對委內瑞拉發起大規模軍事行動，突襲委首都卡拉卡斯等地，強行控制委總統馬杜洛夫婦並將二人帶至美國。截至目前，此次美對委非法跨境軍事行動已遭到國際社會廣泛譴責。 委內瑞拉首都遭到美國轟炸，其購買中國製防空系統遭到攻擊而失靈。 圖：翻攝自@TEXASTITANTAC 當地時間 4 日，全球各地爆發遊行集會，阿根廷、哥倫比亞、厄瓜多爾、墨西哥、波多黎各、烏拉圭、義大利、法國、西班牙及美國多個城市紛紛舉行示威活動，譴責美國對委內瑞拉的軍事襲擊和強行控制總統馬杜洛的行為，以及對該地區干預主義的升級。 據悉，馬杜洛預計將於當地時間新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 1
美軍逮捕馬杜洛具正當性？ 盧比歐：非入侵免國會批准｜#鏡新聞
美軍突擊委內瑞拉到底有沒有正當性？在美國和委內瑞拉都出現不同聲音。昨天(美東時間1/4)美國國務卿盧比歐受訪時聲稱，美國並沒未入侵委內瑞拉，更不尋求戰爭，只是執行一般的逮捕行動。然而，美國聯邦參議院少數黨領袖舒默提醒，過去美軍干涉他國事務的案例，如阿富汗和伊拉克，都造成士兵流血喪命的慘劇，川普政府的行動於情於理都不符合美國利益。鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 1
日媒驚爆駐韓美軍「納入台海戰區」 鎖定大陸2027攻台劇本
「日經亞洲」今天指出，駐韓國的美軍將擴大行動範圍至朝鮮半島之外，以建立因應台灣突發事態的戰備系統；華府此舉是尋求加強嚇阻力，不僅對北韓，也針對日益強勢的中國大陸。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 90
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 100
搭上記憶體缺貨、SpaceX訂單利多！面板四虎高掛紅燈 半導體旺宏、台勝科同列19檔漲停股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（6）日開盤下跌171.39點至29,933.65點，隨後翻紅陷震盪，目前上午10時50分暫報30,341.78點，維持在上漲236....FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 21 小時前 ・ 11
「最帥展昭」驚見倒臥病床！66歲何家勁痛苦模樣畫面曝光 親揭身體現況
曾因主演經典古裝劇《包青天》紅遍全亞洲，現年66歲的香港男星何家勁有「最帥展昭」之稱，近年來淡出演藝圈轉往商界發展有成，在惠州經營健康食品品牌「勁家莊」已有10多年，生意穩定被外界估計身家過億。然而近期他卻在社群平台上分享自己躺病床打針的影片，讓粉絲擔心他的身體狀態。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 10
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 8
中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0
美軍經數個月的策劃後，以迅雷不及掩耳的生擒委內瑞拉總統，然而不管是中國小粉紅及國內親中派都在想像，中國是否能如法炮製美方的「精準斬首」，不過財經網紅Emmy胡采蘋就在其粉專上表示，中國若有能力早已進行斬首，其中最關鍵的就是位在新竹的樂山雷達，其能力可偵測中國全境，儘管核心技術仍被美方掌握，但北京若有任動作都會被我方即刻掌握、反應，元首至少有20分鐘的時間可撤離到安全處。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 234