挺烏峰會巴黎登場 聚焦烏克蘭安全保障議題

烏克蘭主要盟友6日將與美國特使在巴黎會面，討論安全保障議題，繼續推進美國斡旋的終戰計畫。

由烏克蘭支持者組成的「志願者聯盟」(Coalition of the Willing)所舉行的峰會，是新年計畫舉行的幾場會議中的最新一場，企圖以外交行動結束這場歐洲自第二次世界大戰以來最致命的戰爭。

35國的代表，包含27國的國家元首，將聚集在巴黎，法國總統府表示，這場會議旨在展現華盛頓、基輔和歐洲盟友在烏克蘭安全保障上的「一致性」。

美國總統川普(Donald Trump)的特使魏科夫(Steve Witkoff)與女婿庫許納(Jared Kushner)將出席這個聯盟舉行的會議。志願者聯盟是法國與英國在去年春季發起的。

一名法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)的顧問表示，這場新會議是在川普重返白宮後，避免「美國放棄烏克蘭」所展開的努力的最終成果。

這名顧問5日告訴記者：「我們成功完成了烏克蘭、歐洲和美國之間的重新調整。」

根據外交消息人士，烏克蘭總統澤倫斯基( Volodymyr Zelensky)也預計出席，其他與會者包含英國首相施凱爾(Keir Starmer)、德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)、義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)，還有加拿大總理卡尼(Mark Carney)。

這些領導人預計將特別強調他們對俄烏停火協議的共同願景，以及對違反停火協議的應對措施。

法國總統府指出，他們也將討論部署多國部隊來「保障烏克蘭」，作為可能達成的政治協議的一部分。各項決定5日仍正在敲定中。

為了奠定基礎，包含英法德在內的15國安全顧問，以及北大西洋公約組織(NATO)和歐盟的代表，上週末齊聚基輔，魏科夫則線上參與。

基輔近幾天表示，協議已經90%準備就緒，儘管莫斯科和基輔仍在領土的關鍵議題上意見分歧。

俄羅斯目前佔據烏克蘭約20%領土，正在推動把全面控制烏克蘭東部頓巴斯(Donbas)地區納為協議的內容之一。

但基輔警告，割讓領土將助長莫斯科的氣焰，並表示不會簽署無法嚇阻俄羅斯再次入侵的和平協議。