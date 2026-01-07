挺烏「志願者聯盟」巴黎峰會秀安全保障 美國首度表態支持

由法國發起的「志願者聯盟」1月6日在巴黎召開峰會，峰會後與會領導人及美方代表舉行記者會，包括德國總理梅爾茨（左至右）、烏克蘭總統澤倫斯基、法國總統馬克宏、英國首相施凱爾、美國中東特使魏科夫和美國總統川普女婿庫許納。路透社



美國6日首度表態支持由烏克蘭盟友組成的主要聯盟，誓言提供安全保障。各國領導人表示，這包括具約束力承諾，若烏克蘭再次被俄羅斯攻擊時，將提供支持。

由法國發起的「志願者聯盟」（coalition of the willing）6日於巴黎舉行峰會，會中提出對烏克蘭加強安全承諾，確保烏克蘭與俄羅斯達成協議後獲得保障，也是美國首度公開支持。

美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）在峰會後表示，美國總統川普「強烈支持安全議定書」。

廣告 廣告

魏科夫說：「這些安全議定書旨在……威懾任何攻擊、任何對烏克蘭的進一步攻擊，並且……如果發生任何攻擊，它們（安全保障）旨在進行防禦，且能同時做到這兩點。其強度是任何人都前所未見的。」

聯盟領導人聲明指出，盟友將參與一項正在草擬中，由美國領導的停火監測與查核機制。

自去年11月以來，結束這場持續近四年之俄烏戰爭的談判已經加速。然而，在基輔推動修改最初支持俄羅斯主要要求的美國和平計畫提議後，莫斯科尚未表現出讓步意願。

聯盟6日批准的文本，強調關於安全保障的討論如何在最近幾週取得進展，儘管莫斯科尚未公開表示會接受這類安排。

直到最近，相關討論的大部分焦點仍集中在對烏克蘭軍隊的軍事援助承諾，以及對國際維安部隊的可能貢獻。

但現在，注意力已轉向具法律約束力的保障，以便在莫斯科再次發動攻擊時援助基輔。外交官表示，採取軍事行動的可能性可能會在許多歐洲國家引發辯論。

峰會領導人聲明說：「這些承諾可能包括使用軍事能力，情報與後勤支持，外交倡議以及採取額外制裁，敲定具約束力的承諾」。

法國總統馬克宏在峰會後的記者會表示：「我們都希望……（烏克蘭的）和平是公平、持久且清醒的……我們希望這份和平擁有其保障。」

出席會議者包括馬克宏、英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨、波蘭總理圖斯克及義大利總理梅洛尼等歐洲多國領導人，他們強調，聲明展現出歐洲與美國對於幫助烏克蘭重新建立的團結。

聲明還承諾，成立一支由歐洲領導的「烏克蘭多國部隊（Multinational Force for Ukraine）……以支持烏克蘭武裝部隊的重建與威懾」，並獲得「美國擬議支持」。

基輔長期以來表示，如果沒有與北約（NATO）共同防禦條款相當的保障來威懾俄羅斯的再次攻擊，烏克蘭就無法獲得安全。莫斯科則希望任何和平協議都能禁止烏克蘭加入軍事聯盟。

更多太報報導

韓媒：李在明稱韓中信任有進展 習冷回「冰凍三尺非一日寒」

日本熊暴增1倍！去年8個月出沒逾4.7萬頭創新高 「這地區」最多

被川普冷處理？委內瑞拉反對派領袖馬查多：應由我們領導國家