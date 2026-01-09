〈挺營養午餐免費〉謝龍介:4年前參選就喊免費

營養午餐全面免費，下屆台南市長有意參選者都支持，謝龍介更喊出這是他四年前參選市長時所提政見。（教育局提供）

台北市推出國中小學生營養午餐免費。將代表國民黨參選下屆市長的立委謝龍介也支持該項政策。謝龍介強調，國中小營養午餐免費，台南市一定要做，黃偉哲做不到的，謝龍介保證做到，且他四年前參選，免費營養午餐就是其主要政見之一，這張支票，依然有效。而台南市幾經考量，最後決定跟進。

謝龍介說，不只營養午餐免費，還要讓孩子們吃得更好，未來當選台南市長，會由透過優化流程等作為，提升午餐品質，且由市府把關，家長也能安心，不會讓孩子們吃到萊豬，或是劣質食材。

謝龍介指出，四年前，他喊出台南市民不做二等公民，強力主張老人健保免費，當時黃偉哲也在媒體上抱怨台南市沒錢，批評他天馬行空，亂開支票，結果當年民進黨台南市議員候選人，有十幾位採用其政見，印在選舉公報上，就連黃偉哲自己都跟進，這回營養午餐，黃偉哲遲早也會「髮夾彎」。

謝龍介在臉書奉勸黃偉哲，不要再發牢騷了，也不要再牽拖其他的縣市，對台南市民來說，就只是別的縣市免費，台南市卻還要繳費相對剝奪感而已，你的苦水，一字一句，都在凸顯你的無能，比不上蔣萬安、張善政、盧秀燕，也不如陳其邁。台南市最終也在九日下午宣布，台南市國中小無論公私立，營養午餐皆免費。