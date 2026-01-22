挺產業不停止！揭台美關稅3實質助益 賴清德：與卓揆持續和產業界溝通

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德接見「社團法人中華民國工業協進會」（圖／總統府提供）

總統賴清德今（22）日上午接見「社團法人中華民國工業協進會」時表示，上週五台美關稅談判底定，台灣成為全球首個獲232條款優惠的國家，建立「台灣模式」。賴清德並指出，政府對產業的協助不因關稅談判告一段落而停止，前天與工具機業者見面，今天與工業協進會交流，接下來他和行政院長卓榮泰及行政團隊，會持續到各縣市與各產業界密切溝通了解第一線需求，攜手因應各項挑戰。

賴清德表示，工業協進會會員超過2萬4千家廠商，是國內最具代表性的區域型工業團體，也是工業界重要的發聲平台，長期以來為台灣經濟打拚，不僅支撐就業、帶動地方經濟，也推動國家產業進步發展，更協助推動淨零碳排、產業人才訓練等工作，要代表政府表達最誠摯感謝。

賴清德指出，這幾年全球經貿環境快速變化，供應鏈重組、地緣政治風險升高，再加上美國調整關稅政策，都讓企業經營面臨更多挑戰，特別是對許多中小微企業與傳統製造業而言，更衝擊經營與布局。

賴清德強調，政府十分理解大家所承受的壓力，也清楚這段時間產業界的艱辛。因此，去年4月美國宣布新的關稅政策，他和卓榮泰分頭與產業座談，行政團隊也持續與業界交流；同時鄭麗君率領談判團隊更全力和美國協商，替台灣百工百業爭取更有利、更穩定的發展條件。

賴清德表示，上週五台美關稅談判已經底定，獲得對產業有實質助益，更具長遠戰略意義的成果。首先，在對等關稅上，台灣從一開始面臨32%的關稅壓力，降到20%的暫行關稅，最終確定降為15%，而且不疊加，這讓台灣與日本、韓國、歐盟一致，為商品爭取到公平競爭的位置。

第二，在232條款方面，台灣成為全球第一個爭取到優惠待遇的國家，不僅半導體及衍生性商品在一定額度內免稅；木材家具、汽車零組件、航空零組件等也獲得最優惠的稅率。如此一來，降低了產業的不確定性，更為企業保留更大布局空間。

第三，台美合作建立了「台灣模式」，未來台灣企業赴美投資時，將更順利取得土地、水電等關鍵基礎設施，形成產業聚落；同時也歡迎美國企業來台投資，透過雙向布局、深化合作，創造互利雙贏。

賴清德強調，政府對產業的協助不因關稅談判告一段落而停止，接下來他和卓榮泰、行政團隊會持續到各縣市與各產業界密切溝通，了解第一線需求（圖／總統府提供）

賴清德指出，關稅議題完成總結，只是協助產業的第一步，真正決定產業長遠發展的還是企業本身體質與競爭力。政府重視各項產業發展，特別是對於中小微企業、傳統產業都推出量身打造的政策。而為因應美國關稅，政府提出930億元出口供應鏈支持方案，協助企業研發轉型、取得外銷貸款與信用保證，並爭取海外訂單，讓企業有資金、有彈性也有時間調整步伐。同時推動「中小微企業多元振興發展計畫」，協助企業推動數位與AI應用、淨零轉型、拓展通路；更成立「產業競爭力輔導團」為企業轉型注入更多動能。

賴清德強調，政府對產業的協助不因關稅談判告一段落而停止，前天與工具機業者見面，今天與工業協進會交流，接下來他和卓榮泰、行政團隊會持續到各縣市與各產業界密切溝通了解第一線需求，攜手因應各項挑戰。

賴清德認為，台灣經濟穩定及韌性，不只建立在少數高科技產業，帶動中小微企業成長轉型、強化體質更是首要目標。展望未來，「AI新十大建設」將從主權AI、國網雲端算力中心，到矽光子、量子運算與機器人等關鍵技術，讓AI成為百工百業都能應用的基礎建設。

賴清德表示，期待台灣製造業能在既有的技術實力與品質優勢上，進一步結合AI、數位化與系統整合能力，成為全球製造體系中深獲信任且不可或缺的夥伴，也希望工業界夥伴能繼續響應國家政策，投入國防、太空等關鍵領域，並透過政府支持產業、產業累積量能回饋國家安全、韌性與發展需求，打造共同成長的良性循環。

最後，賴清德說，政府會做產業的堅實後盾，也請工業協進會繼續擔任政府與產業之間重要的橋梁，提供寶貴建言，協助企業立足台灣、布局全球、行銷全世界。

