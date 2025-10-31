挺產業、第一線防非洲豬瘟戰士 盧秀燕祭宣布3大措施

盧秀燕今日宣布，市府要推出3大支持方案幫助第一線人員。（台中市府提供）

台中爆發非洲豬瘟疫情，目前全國禁宰禁運、也禁止廚餘餵豬，相關產業遭遇衝擊。台中市長盧秀燕今日宣布，市府要推出3大支持方案幫助第一線人員，包含免收廚餘處理費、協助清運廚餘的駕駛或助手每天補助1,500元，以及豬肉攤商每攤加碼補助1.5萬元。

非洲豬瘟中央前進應變所今（31日）召開記者會，盧秀燕表示，中市府要提出3大方案支持第一線的防疫戰士，第一為「廚餘進場免處理費」疫情期間廚餘無法養豬，全國廚餘需另尋去化管道，加重處理業者負擔；為感謝業者辛勞，並鼓勵其妥善清運，此段期間運至指定處理場所將全額免收處理費。

廣告 廣告

盧秀燕表示，中市府要提出3大方案支持第一線的防疫戰士。（台中市府提供）

第二為「對廚餘車以每車次計算發放清運津貼」，因應廚餘養豬禁令，清運駕駛須將廚餘額外運送至掩埋場或焚化爐，工作極為辛苦。他們是重要的防疫夥伴，因其配合調度，廚餘才能有序收集處理；為感謝其付出，將依據過磅紀錄的噸數，以及駕駛簽名紀錄，每車次補助250元至1,500元津貼。

盧秀燕表示，中市府要提出3大方案支持第一線的防疫戰士。（台中市府提供）

盧秀燕表示，中市府要提出3大方案支持第一線的防疫戰士。（台中市府提供）

第三是「加碼補助豬肉攤商」針對中央昨日宣布對傳統肉商每攤補助30,000元，台中同步跟進，對台中共404攤公、民有市場的生鮮豬肉攤商，加碼補助15,000元，加上中央補助，每攤總計可獲45,000元，全國最高。盧秀燕感謝第一線夥伴配合市府調度，市府會持續努力，拚早日清零解封。

盧秀燕表示，中市府要提出3大方案支持第一線的防疫戰士。（台中市府提供）

農業部常務次長杜文珍指出，目前全國案例場仍僅有台中這一處。經第二輪精準疫調，全力將病毒鎖定於此，防堵擴散。因案場日前環境採樣仍檢出病毒，已請國軍支援清消；台中市副市長鄭照新證實，現場雜物多、清理難度也高，故感謝陸軍十軍團、陸軍五八砲指部等所有國軍弟兄支援。

杜文珍表示，案場日前環境採樣仍檢出病毒，因此昨晚30名國軍弟兄已抵達案例場集合，整裝進場執行清潔工作，現場也有台中市動保處22名同仁、兩位前進指揮所專家參與。（台中市府提供）

台中農業局指出，截至10月30日，已完成152場養豬場健康訪查，昨日另採檢15場、27頭豬隻送驗，結果均為陰性，顯示台中豬隻健康無虞。環保局表示，市府依中央指引去化廚餘，以焚化發電與沼氣發電為主、衛生掩埋為輔，臨時開設的垃圾衛生掩埋場已從9處縮減至3處。

台中市環保局指出，10月28日起已開放文山及烏日焚化廠收受養豬廚餘，昨日廚餘進廠焚化量約188公噸，累計已達540公噸，將持續彈性調度各處理設施，穩定去化廚餘。（台中市府提供）

衛生局表示，持續查核市售豬肉來源，範圍涵蓋傳統市場、肉品攤商、加工業者及網購平台等，截至昨日累計稽查714件產品，全數合格。經發局也持續對市場執行監控，針對台中市30處公有及15處民有市場，共233家生鮮豬肉攤販，每日追蹤價格與來源，確保供應品質安全。

更多鏡週刊報導

霧峰掩埋場爆滲出廚餘水 台中市府澄清：降雨所致

防堵非洲豬瘟禁宰15天衝擊傳統市場 經濟部：每攤補助3萬

被爆是禿頭、戴髮片 黃國昌當場撥髮反駁：別再造謠