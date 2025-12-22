挺范斯選總統！保守派青年運動屬意 民調勝盧比歐

圖／達志影像美聯社

美國青年保守派運動領袖柯克，9月遇刺身亡，他所領導的「美國轉捩點」組織，現在由遺孀接掌；周末「美國轉捩點」的年度大會上，副總統范斯發表演說，現場也成了拱范斯選總統大會。保守派運動支持者認為，范斯是川普最好的接班人。CNN民調顯示，共和黨選民的總統人選意向，范斯為22%，領先國務卿盧比歐的4%；民主黨方面，加州州長紐森目前支持率為11%，前副總統賀錦麗為5%，不過兩黨選民皆有六成沒有屬意人選。

美國青年保守派運動領袖柯克，今年9月遇刺身亡，他所領導的組織「美國轉捩點」由遺孀艾瑞卡．柯克（Erika Kirk）接任擔任執行長；周末，「美國轉捩點」在鳳凰城舉行年度大會，請來重量級來賓──副總統范斯發表演說，現場也成了拱范斯選總統大會。

美國副總統 范斯：「首先我要表達感激之情，艾瑞卡，我非常感謝妳足夠強大的力量，妳的優雅和善良的言詞，支持執政團隊，以及對我個人的支持。」

「美國轉捩點」是年輕選民吸票機，是總統川普當選的重要助力；艾瑞卡．柯克在大會的最後一天，公開表態支持范斯選總統，認為他是川普的最佳接班人，台下年輕支持者也高聲附和。

參與"美國轉捩點"大會學生：「2028年，就目前來看，我完全支持JD范斯，我認為他擔任副總統，表現很棒，讓國家變得更好。」

CNN最新民調顯示，共和黨選民對下屆總統人選的意向，目前范斯的支持度為22%，國務卿盧比歐為4%，佛州州長德桑提斯為2%，不過仍有超過六成選民心中沒有理想人選；(CNN-030544)對手民主黨方面，加州州長紐森目前支持率為11%，前副總統賀錦麗為5%，進步派眾議員歐加修-寇蒂茲為4%，另外仍有六成民主黨選民心中還未有定見。

以號召年輕人為主的「美國轉捩點」，這次也有驚喜嘉賓現身，她是饒舌及創作歌手妮姬．米娜，她近期發言朝MAGA運動靠攏，尤其對於基督教徒在奈及利亞遭攻擊事件，也力挺川普的強勢回應。

饒舌及創作歌手妮姬·米娜：「霸凌者，我們不會再沉默了，我們會為全世界的基督徒發言。」

不過妮姬．米娜在對談中，也不小心凸槌，她使用流行文化語境中「刺客」這個字，形容范斯專業精準的政治手腕，她當下驚覺用詞不當，掩住嘴巴一臉尷尬，主持人艾瑞卡．柯克立刻替她解圍。

饒舌及創作歌手妮姬·米娜：「年輕人，你們有很棒的模範，帥氣迷人的總統，你們還有像『刺客范斯』這樣的榜樣，你們的副總統，我這麼說...」

主持人艾瑞卡‧柯克：「 相信我，太陽底下甚麼話我都聽過，妳安啦。」

尷尬場面還不只如此，保守派青年運動失去了領導人柯克，組織路線之爭和衝突也浮上檯面；多位重要成員因為反猶太、反移民和反健保等議題針鋒相對。會中還有媒體名嘴公開批評MAGA重量級領袖，像是策士班農、前福斯新聞主播凱莉和卡爾森都是詐欺騙子，也讓保守青年運動成了互撕大會，往日的和諧團結氣氛不再。范斯對於一些保守派人士的激進言論，抱持開放態度，並未加以制止，他也火力四射，砰擊左派暴力行為，誓言政府會追查到底。

川普民調持續創新低，民眾對他各項施政都不滿意。密西根州郊區的食物發放站，民眾在嚴冬中排隊領食物，這裡的選民大多支持川普，但居高不下的物價，已經動搖了他們對川普的支持。

川普支持者：「我的意思是，我是個務實的人，不會像綿羊一樣跟著隊伍走，我不會這麼做，我會跟隨你，直到發現事情不如所願。」

川普上週也提早進入選戰模式，在選情緊張的北卡羅來納州發表演說，大談1年多的經濟政績，但在冷風中領救濟品的民眾，實在很難感受到。

