挺菜農! 吳琪銘攜兒吳昇翰 買8千顆高麗菜免費發放

生活中心／黃國誠 吳志恆 新北市報導

高麗菜產量過剩，價格下跌，影響菜農生計，立委吳琪銘與兒子，同時也是新北市議員參選人吳昇翰，父子檔攜手力挺菜農。身為雲林子弟，吳昇翰大宗採購老家雲林高麗菜，總計八千顆，免費分享給土樹三鶯區民眾，透過實際行動，盼降低菜農產銷壓力。

排隊人潮齊聚樹林鎮南宮廣場，人龍綿延數十公尺，大家全是為了領取高麗菜而來。新北市議員參選人吳昇翰表示「您好我是昇翰謝謝，您好我是昇翰謝謝謝謝。」民進黨立委吳琪銘，和兒子吳昇翰，父子檔一同發送高麗菜，力挺菜農，分享來自雲林老家高麗菜的鮮甜美味。立委（民）吳琪銘表示「冬天的季節，所以很多的產量都暴增，菜價都是暴跌，我們最主要是來幫助，我們的雲林鄉親，解決這個蔬菜的問題。」

立委吳琪銘兒子吳昇翰 擔任父親特助長達八年（圖／民視新聞）

高麗菜礙於產量過剩，價格大幅下跌，嚴重影響菜農生計，深耕基層二十年的吳琪銘，在長期擔任幕僚的兒子吳昇翰，給的點子下，一同發起「翰你一起挺農民」活動，大宗採購八千顆高麗菜，選在土、樹、三、鶯四區，共五個地點發送，盼能舒緩菜農壓力。新北市議員參選人吳昇翰表示「他們現在的批發價一公斤，大概只到十五元左右，其實十五元這個價格，他連他採收的工錢都不夠了，今天我們也準備一千箱，總共大概八千顆左右的高麗菜，從雲林那邊直送來新北，希望我們雲林的農民，大家都可以好過年。」

吳昇翰有意持續在地方深耕 投入新北市議員選戰盼從初選脫穎而出（圖／民視新聞）

28歲的吳昇翰，待在父親身邊擔任立委辦公室特助長達八年，過去是民進黨新北市黨部青年發展會委員，也曾是民進黨全國黨代表，有意接下父親棒子，持續在地方深耕，決定投入新北市議員選戰，期待從初選脫穎而出。新北市議員參選人吳昇翰表示「當然壓力一定是會有的，但是年輕人就是要學著，我們長輩的一個精神，要把他以前所做的事情，我們要把它做得更好。」雖然有著政二代光環，吳昇翰早已經跟著父親腳步，勤跑基層多年，這回父子檔攜手，以實際行動，力挺菜農，度過盛產寒冬。

