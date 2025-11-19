挺葛如鈞用AI小編「第一個吃螃蟹」 林沛祥：方向正確

林沛祥挺葛如鈞嘗試用AI小編結合傳統政治產業。資料照 李政龍攝



國民黨立委葛如鈞遭網紅四叉貓踢爆「用AI管理他的脆回文，結果半夜被網友各種玩」，貼上國民黨主席鄭麗文驚恐的照片問是誰？AI小編卻回，「這張照片我也不確定耶！看起來她的表情很有戲，感覺像是哪個節目上的經典瞬間。」藍委林沛祥今（19日）表示，支持葛如鈞當「第一個吃螃蟹的人」，嘗試結合AI與政治傳統產業，以提高留言等工作量，是正確的方向。

網友在葛如鈞的threads留言發問：「請問你是由哪一個AI模型訓練而成？」結果該帳號回應「你好！我是由OpenAI的GPT-4架構訓練而成，然後根據科技立委葛如鈞（寶博士）的角色設定、語氣和任務被特別調整設計，專門用來協助管理社群留言互動」。

林沛祥在國會群組錄影方式回應，政治是傳統產業，立委與國會助理又是重中之重，工作量很多，葛如鈞以AI增加效率、提高回覆留言的工作量，讓工作做得更好，值得欽佩，採用新工具與新模式在傳統產業探索，很不容易，就像第一個吃螃蟹的人，需要冒險，做嘗試，才能做出技術上的突破。

他說，不需要用有色眼光或聖人的標準去嚴厲苛責正在嘗試的人，畢竟「第一個吃螃蟹的人」總是被當作怪物、異類甚至被謾罵嘲笑，他認為這是正確的方向，也支持葛如鈞繼續做下去，畢竟政治是人、AI是科技，未來仍有需要結合兩者。

