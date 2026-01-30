挺蔡其昌選總召！王世堅向柯建銘喊話：「退在最高點」交棒

民進黨立委王世堅力挺蔡其昌競選總召，並喊話柯建銘「退在最高點」交棒。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 民進黨立院黨團總召改選在即，現任總召柯建銘、綠委蔡其昌已分別遞出意願表。對此，民進黨立委王世堅今（30）日受訪表示，自己不知道蔡其昌登記是否為賴總統授權，但直言蔡其昌是「非常好的人選」，不僅立院資歷豐富，過去在其他社團領導上也展現成功經驗，並形容蔡其昌登記參選總召是「國家深慶得人」，「選也一定選得上」。

王世堅指出，他認為蔡其昌會贏過現任總召柯建銘，「也不是柯建銘有怎麼樣的不好」，而是柯建銘擔任總召已久，因此希望能夠交棒，面對新的時局隨時調整黨團做法、與時俱進，「不應有固定哪些對抗做法，這是不對的」。

王世堅說，相信蔡其昌年輕、有新思維，應能因應每次不同政策，讓朝野之間的合作方式有所不同，因此希望柯建銘能夠交棒。他也提到，柯建銘貢獻民進黨30年，全黨上下都感謝，並認為柯建銘退出總召徵選「正是時候」、「退在最高點時，大家都尊敬你的時候，這是對的」。

對於外界解讀此次改選為「賴系、非賴系之爭」，王世堅表示，不會以派系作考慮，並重申自己是「堅系」，強調這件事是整個黨的考量，雖然黨內會有派系之爭，但牽涉執政決策影響整個國家，「這部分不會用派系考量」。他也提到，新潮流是最大派系，也有很多好的人才，「就像每個黨有好人壞人」。

至於蔡其昌若擔任總召，朝野互動可能如何變化，王世堅認為，會「更和諧」。他表示，蔡其昌的個性至少是講理的，不會不假思索地認為每件事情都談不好就要對抗，朝野之間仍需要一定的時間磨合。

他接著說，在蔡其昌的領導下，黨對黨之間的磨合方式會有所改變，也不會動不動把對立搬上檯面，並認為蔡其昌思考較細緻，年輕帶來的想法能與時俱進。王世堅最後強調，個人支持蔡其昌，「舉雙手贊成」。

