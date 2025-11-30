挺蔣即挺鄭？鄭麗文批綠議員蹭她和蔣萬安：怎不跟賴清德合照

鄭麗文指綠議員蹭她和蔣萬安。資料照 李政龍攝



國民黨主席鄭麗文今（30日）出席北市黨慶活動表示，藍白合目前為止氣氛很好，雙方都有誠意，按部就班，上周國民黨常會通過縣市長提名辦法，至於北市議會國民黨提名爭取單獨過半，她認為，並不影響藍白合。

媒體詢及民進黨台北市議員洪健益日前在街頭掛上「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」看板，鄭表示，民進黨議員為了選舉蹭蔣萬安、蹭鄭麗文，怎不去跟總統賴清德合照，「萊爾校長要好好檢討，你的出線不能幫助綠營議員。」

至於名嘴陳揮文在飛碟電台主持了19年的節目喊卡，前立委邱毅解讀因陳批評鄭麗文，鄭回應說，不便評論電台和個別節目，過去和陳揮文常同台，一切尊重電台決定，「不一定事事都跟我有關。」

民眾黨立委麥玉珍昨爆出「有機會就爭取參選台中市長」，鄭麗文說，還沒聽說，重申按照制度，藍白各有提名程序與辦法，也有兩黨協調平台，一定尊重制度，目標替在野力量提名最適合、各縣市最強、對市民福祉最重要人選。

鄭麗文致詞時表示，支持蔣萬安連任台北市長，北市成績與光榮成為六都表率，過去八年深受市民愛戴的新北市、台中市國民黨盼能繼續執政，也不忘記南臺灣人民，台南與高雄明年起享有跟北市一樣有前瞻服務團隊，翻轉南二都。

