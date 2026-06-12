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挺蔣萬安主張 馬文君：修憲完成前先「凍監院」 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

總統府11日公布監察院第7屆正、副院長及監委被提名人名單，台北市長蔣萬安今（12）日在社群平台呼籲討論監察院存廢議題。對此，立委馬文君力挺表示，台灣真正需要的，不是一個淪為政治工具的監察院，而是一套能夠真正獨立監督政府、捍衛公平正義的制度。

馬文君表示，這項討論早就該被嚴肅面對，應過去高喊廢除監察院最用力的，正是民進黨；民進黨長期將「廢除考監兩院、回歸三權分立」列為重要憲改目標，前總統蔡英文更在2016年將廢監院列為競選政見，結果在野時主張廢除，執政後卻繼續提名監察委員，把監察院當作人事安排的場所。

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馬文君說，這些年來，人民看到的監察院，早已失去原本應有的公信力，愈來愈像執政者的打手。該查的不查，該辦的不辦；面對執政黨輕輕放下，面對政治對手卻重拳出擊，還屢屢爆出濫用公帑爭議，成為名符其實的「肥貓單位」。

馬文君認為，當監察權失去獨立性，又不斷被質疑為政黨服務、為政治服務時，人民對監察院的信任只會愈來愈低。她直言，廢除監察院涉及修憲，但修憲需要時間，不代表什麼都不能做。

「當年有凍省，今天為什麼不能先凍監察院？」馬文君指出，當年台灣推動精省工程，省政府雖未立即廢除，卻透過「凍省」方式，逐步縮減組織、人力與業務，達到制度轉型的目的。監察院其實也可以比照辦理，在完成修憲前，先停止擴編、檢討預算規模、遇缺不補、限縮職權運作，逐步走向凍結，避免持續耗費龐大公帑，更符合人民期待。

馬文君強調，台灣真正需要的，不是一個淪為政治工具的監察院，而是一套能夠真正獨立監督政府、捍衛公平正義的制度。如果民進黨真的還記得自己當年的改革承諾，就不該一邊高喊改革，一邊享受制度帶來的政治利益；更不該在取得權力後，將過去主張全部拋棄。

照片來源：取自馬文君臉書

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