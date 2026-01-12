挺蔣萬安推「無菸城市」 連勝文曝因昔日槍傷對菸味極度過敏

台北市長蔣萬安表示，將參考日本東京模式，積極推動「台北無菸城市」計畫，引發討論。對此，國民黨前副主席連勝文表示，「對我這個對菸味極度過敏的人而言，實在是天大的好消息，真的是太棒了！」

蔣萬安。（圖／中天新聞）

連勝文今天表示，他在十幾年前因頭部槍傷影響到鼻腔，並造成重大後遺症，就是對特殊的味道過敏，尤其是對菸味感到十分不適，平常參加應酬或公開活動，要是不幸與癮君子處於一間，對他而言簡直是折磨，好幾次實在受不了滿屋子菸味，只好先落跑，跟主人告辭；在美國街上走路，三不五時會聞到大麻的味道，更是把他嗆到不停地打噴嚏，狼狽不堪，「所以蔣市長這個政策，我相信也幫助了許多像我一樣害怕、或是不喜歡菸味的民眾！」

廣告 廣告

連勝文希望台北市政府推動政策時，是否也考慮在公共的室內吸菸的問題，能否也鼓勵餐廳、旅館等室內公眾場所，也能規劃出來供癮君子使用的場地，才不會強迫我們這些不抽菸的人，因同處一間而吸進大量二手菸。

連勝文。（圖／中天新聞）

連勝文說，在理想情況下，政府官員若是能夠濟弱扶傾、保家衛民，那絕對是好事，但是在真實社會中，政府能夠幫人民解決問題，特別是令人困擾的問題，個人就覺得這樣的官員是真的有在認真做事！或許對於中央的許多權貴高官來講，這些是小到不能再小的事，但就是這種小事，才會真的會影響到人民的日常生活，但就怕小事不做、大事又做不好，甚至惹事生非、製造問題，那這樣的官員就真的是很糟糕了。