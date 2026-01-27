挺蔣萬安當「台灣市長」？凌濤揭卓揆喊「台灣101」動機

美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功徒手登頂台北101，各界感言都提台北101，但行政院長卓榮泰卻稱「台灣101」，引發爭議。桃園市議員凌濤直呼，卓榮泰裝瘋賣傻，恐怕是為卡位參選台北市長，且已把蔣萬安當成假想敵，他更嗆聲，賴卓要不要現在就支持蔣萬安成為「台灣市長」？

蔣萬安。（圖／中天新聞）

凌濤今天表示，霍諾德成功徒手攀爬登頂「台北101」，讓台灣大幅躍上國際版面，背後有賈董、交通部、蔣萬安市長及其團隊，許多人共同努力促成；然而卻遇到雞腸鳥肚的賴政府，不僅刻意跳過北市府，還集體自嗨硬改成「台灣101」，既無聊，也真的很悲哀。

廣告 廣告

凌濤。（圖／中天新聞）

凌濤指出，改名的意識形態幽靈一再浮現。內政部長劉世芳曾打算花大筆經費改中正路，遭國人痛批浪費公帑，商業界更是一片噓聲。如今更是隨意亂改台灣重要地標，照這種邏輯走下去，什麼都可以改名。在民進黨的邏輯之下，「羅馬競技場」會變成「義大利競技場」、「東京鐵塔」變成「日本鐵塔」、「雪梨歌劇院」變成「澳洲歌劇院」、「里約基督像」變成「巴西基督像」，台北車站要不要改成「台灣車站」？荒謬至此，卻還在硬拗瞎扯。

卓榮泰。（圖／中天新聞）

凌濤說，卓榮泰過去還算正常，如今裝瘋賣傻，只有一個合理解釋，卓榮泰清楚內閣民調太低，隨時面臨改組，只能快點卡位台北市長候選人，這次出來胡說八道搞蔣萬安，恐怕已經是把「未來競爭對手」蔣萬安當成假想敵。他質疑，賴卓要不要現在就支持蔣萬安成為「台灣市長」？

延伸閱讀

稱「台灣101」 羅智強笑問：卓榮泰吃飽太閒嗎？

卓榮泰要台北101改名？羅智強諷：叫陳致中改叫陳致台好了

卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安反酸「我是台灣市的市長嗎」？