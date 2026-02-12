挺警拚春安！高市警友張維尹慨贈紅包、補給品

高雄市警友會仁武辦事處主任張維尹，體恤仁武分局過年辛勞，特別致贈566包春節慰問金紅包及150箱泡麵補給品。（圖／仁武分局提供）





歲末寒冬，春節將至！高雄市警友會仁武辦事處主任（秉俊建設董事長）張維尹，昨天特別致贈高雄市政府警察局仁武分局「566包春節慰問金紅包及150箱泡麵補給品」，在歲末寒冬為仁武分局全體同仁送上最溫暖的祝福與支持。

仁武辦事處主任張維尹長期以來關心警政工作，體恤警察同仁全年無休守護治安、維護交通與為民服務的辛勞，特於農曆春節前夕親自表達慰問之意。張主任表示，感謝仁武分局各位同仁們一年到頭不分晝夜的辛勞，因為有各位在第一線的努力付出，社會才能安定、民眾才能安心，向各位表達最誠摯的感謝與敬意。

仁武分局分局長徐釗斌表示，春節將屆，仁武分局於2月9日22時起至2月23日24時止實施「115年加強重要節日安全維護工作」，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為3大工作主軸。十分感謝張主任及仁武警友辦事處長期以來作為警察最堅強的後盾，給予我們滿滿的力量。不僅是物質上的支持，更是精神上最大的鼓舞，將化為仁武分局全體同仁守護地方治安、為民服務的動力。

