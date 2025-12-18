「挺警消」高虹安市長復職首日即拍板 警察勤務繁重加成與消防危險加給同步到位

【警政時報 張家燁／新竹報導】新竹市長高虹安今（18）日復職首日，即以實際行動展現對第一線警消人員的高度重視，上午簽署首份公文，正式拍板同意內政部警政署所提「勤務繁重加成」修正方案，明確表達市府全力支持基層警察、強化城市治安的堅定立場；同時核定第二份公文，將消防人員危險加給加成四成，待中央修法完成後即可立即生效。

新竹市長高虹安復職首日與市府團隊及各界互動，展現回歸市政、全力推動公共安全與基層照顧政策的決心。（圖/記者張家燁翻攝）

高虹安市長表示，隨著新竹市人口持續成長、科技產業快速發展，治安、交通與警政勤務量同步攀升，城市得以安居樂業，仰賴警察同仁長時間、不分晝夜的辛勞付出，此次市府支持「勤務繁重加成」制度修正，正是以具體制度與實質福利，回應警察人員守護市民安全的重要貢獻。

新竹市警察局員警於夜間執行交通稽查勤務，維護道路安全與市民生命財產，展現第一線警察不分晝夜守護城市的辛勞。（圖/記者張家燁翻攝）

高市長進一步指出，公共安全是市府施政的重中之重，唯有穩定並妥善照顧第一線救災人力，才能確保市民生命與財產安全，她上任後即優先調升消防同仁超勤加班費至每月1萬9,000元，並將消防局員額擴編至498人，以實際行動紓解勤務壓力、強化救災量能。

新竹市消防人員執行緊急救護任務，迅速整備救護器材、分工合作投入救援，展現專業救災能量與守護市民安全的使命。（圖/記者張家燁翻攝）

消防局長李世恭表示，經精算危險職務加給預算需求約新臺幣1,685萬餘元，感謝高市長體恤基層辛勞並核定經費，以實質行動提振救災士氣，警察局長許頌嘉也補充，警政署擬修正勤務繁重加成規定，將各縣市警察局納入適用，新竹市警察局整體預算需求約新臺幣4,000萬元，儘管對市府財政帶來壓力，仍感謝市長堅定力挺警察、落實照顧基層，市府將持續以具體政策，成為警消人員最堅實的後盾。

