挺豬肉攤商！台南市也跟進加碼1.5萬援助金

▲台南白河市場生鮮豬肉攤商因非洲豬瘟疫情停業。（圖／台南市政府）

[NOWnews今日新聞] 面對非洲豬瘟禁宰造成的營運衝擊，繼高雄市政府宣佈加碼傳統市場生鮮豬肉攤商1.5萬元援助金後，台南市政府今（7）日也宣布，除先前宣布全面減收公有零售市場生鮮豬肉攤 (鋪) 位1個月使用費外，再加碼提供各公、民有市場每個生鮮豬肉攤 (鋪) 位新臺幣1.5萬元援助金，協助攤商照顧員工、穩定生計，攜手度過停業的艱困期。

市長黃偉哲表示，非洲豬瘟防疫工作攸關全民食安與產業安全，市府在全力防堵疫情傳入的同時，也不忘照顧第一線受影響的市場攤商，在考量攤商配合禁宰措施暫停營業，是為了全民的安全，市府也是他們最堅實的後盾，加碼金額用於照顧因停業而無法領取薪資的員工，讓他們能夠維持基本生活。

廣告 廣告

▲台南柳營市場生鮮豬肉攤商因非洲豬瘟疫情停業。（圖／台南市府）

經濟發展局長張婷媛指出，由於豬隻禁宰雖屬必要的防疫措施，但也波及相關產業鏈從業人員的生計，市府在審慎評估並參酌各界建言後，決定再加碼照顧豬肉攤從業人員，協助他們度過停宰期的經濟壓力。後續將繼續維持清消強度，推出行銷活動，鼓勵民眾消費本土豬肉。

市場處代理處長林士群表示，為加速作業流程，市場處將主動通知各公、民有市場生鮮豬肉攤商，並協助備妥申請文件，確保每位攤商都能即時獲得援助。也呼籲民眾持續支持在地市場的生鮮豬肉攤商，在11月7日禁宰措施解除後踴躍採買，以實際行動協助豬肉產業鏈恢復元氣，共同守護防疫成果與在地經濟發展。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

活豬載運今午解禁！高雄市續挺攤商 再加碼補助生鮮豬肉攤1.5萬

非洲豬瘟後豬隻屠宰解禁 餐飲、小吃影響一次看

10月CPI上揚1.48%、豬肉漲9.07% 主總：非洲豬瘟不是主因