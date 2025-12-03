挺賴清德國情報告 王世堅：一問一答會失焦

立法委員王世堅。(劉祐龍攝影)

針對藍白立委要求總統賴清德到立法院進行國情報告，甚至有國民黨團總召傅崐萁要求「即問即答」惹議，民進黨立委王世堅今(3)日表示，他支持賴總統赴國會報告，但「一問一答」在當前政治氛圍下，恐成為在野黨宣洩情緒的工具，對總統並不公平恐失焦。





王世堅指出，他相信賴清德在國防、外交與兩岸等重大政策領域的能力無庸置疑，完全能駕馭國防特別預算及國情報告。



但他提醒，質詢制度的目的在於釐清政策，而不是作為立委羞辱行政首長或發洩個人情緒的平台。他以行政院長卓榮泰面對總質詢為例，部分在野立委常藉質詢時間進行政治表演，與國家大政毫無關聯，這種氛圍若複製到總統層級，將失焦也不公平。

談及賴總統施政風格，王世堅表示，他尊重總統的領導方式，但認為國家大小事應妥善分層負責，領導者應把心力集中在國防、外交等攸關國家命運的「大事」。他指出，1.25 兆元國防特別預算正是國家面對國際局勢緊張、第一島鏈安全壓力下的重大投資，也是自由世界一致強化國防的趨勢，台灣「責無旁貸」。





王世堅強調，朝野立委大多同意總統進行國情報告，這本質上是正向的事，能讓國防重大預算更透明、也能向人民說明必要性。他相信賴清德能清楚溝通並說服社會，但在野黨是否能避免政治操作，才是能否促成理性對話的關鍵。