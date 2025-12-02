挺賴清德提1.25兆國防預算 朱立倫喊話：大家共同支持

國民黨主席鄭麗文與前主席朱立倫舉行國民黨智庫董事長交接儀式。 圖：楊智伃/提供

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文與前主席朱立倫今（2日）於國民黨智庫舉行智庫董事長交接儀式。面對媒體問及，總統賴清德提出1.25兆元國防特別預算後，在野黨團要求賴清德到立法院國情報告，並有一問一答的答詢，朱立倫受訪表示，相信總統只要願意來立法院說明，立委也應該要尊重總統的一個方式，讓總統能夠做再次的說明，讓所有民眾的疑慮能夠減少，能夠大家來共同支持這項特別預算，這對國家才是有幫助的。

對於卸任國民黨智庫董事長。朱立倫表示，他今天全面離開黨的相關事務，也真的祝福未來的智庫在新任董事長的帶領之下，提供給不管是立法院黨團或是藍白一些重要建議。尤其，他相信未來鄭麗文一定有很多新的創意、新的想法。

朱立倫提到，過去這幾年，智庫真的扮演非常重要的角色，雖然組織輕量化了，但智庫發揮最大的功能，立法院通過的福國利民法案，或每一次選戰當中，都是靠著智庫的大家一起努力，除了專任人員以外，有非常多的學術專家成為他們的志工，他要非常謝謝大家的努力跟辛苦。

至於國民黨團擬邀請賴清德到立法院針對1.25兆元的國防特別預算進行國情報告，甚至甚至採取即問即答的方式。朱立倫回應，總統負責國家大政，尤其是國防、外交、兩岸的重大決策，這次有這麼重大的一個特別預算，如果總統能夠來向全民說明，他覺得這是一個很好的機會，至於方式，當然要符合憲法相關的規定。

另就今年剛達成「非核家園」，核二、核三就已評估重啟。朱立倫表示，不重啟又有什麼樣的方法呢？民進黨在硬拗！全世界都在重啟或使用各種新的核能或是重啟核能，台灣要逆勢而為的話，有這個條件、有這個方法嗎？所以務實一點比較重要，民進黨用硬拗的方式，絕對沒有辦法讓台灣經濟面對最大缺乏能源的困境。

