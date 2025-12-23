挺身制止張文攻擊！ 張善政：余家昶確定入祀桃園忠烈祠

桃園市長張善政23日下午宣布，余家昶先生入祀儀式，預計於115年忠烈祠春祭期間正式辦理。 圖：翻攝自張善政臉書

[Newtalk新聞] 本月 19 日北捷發生驚人駭聞隨機殺人案，27歲凶嫌張文在捷運台北車站及中山商圈發動無差別攻擊案，釀 4 死 11 傷悲劇。其中罹難者余家昶為了挺身制止犯嫌張文攻擊，遭張文攻擊身亡。而外界也關注余家昶是否能入忠烈祠。對此，桃園市長張善政今（23）日下午在社群平台發文宣布，余家昶先生入祀儀式，預計於 115 年忠烈祠春祭期間正式辦理。

外界關注余家昶是否能入忠烈祠，而立法院內政委員會昨日通過臨時提案，為感念余家昶義行，在尊重家屬意願下予以協助，依褒揚條例由原籍地方政府提報辦理。

對此，張善政今日下午在臉書貼照發文寫下，向余家昶先生致上最高敬意；入祀忠烈祠，昭示一座城市所銘記的身影。

張善政說，為表達最深切的哀悼與敬意，市府在取得家屬同意後，將安排余家昶先生入祀桃園忠烈祠，並同步向中央申請褒揚令，以此慎重記錄他在危急時刻挺身而出、守護他人安全的事蹟。

他強調，家屬的眼淚與悲痛，更讓人深刻體會，這份犧牲背後，是一個家庭難以承受的失去。

張善政說，余家昶先生入祀儀式，預計於 115 年忠烈祠春祭期間正式辦理。其於關鍵時刻所作出的抉擇，亦將隨城市長存，永遠留作後人憑弔與追思。

