挺身制止恐攻兇手避免更大災害 英雄余家昶確定入祀忠烈祠

英雄余家昶確定入祀忠烈祠，預計在2026年忠烈祠春祭期間正式辦理。（圖／翻攝張善政臉書）

台北恐攻釀成4死11傷悲劇，首位被害人余家昶見義勇為、阻止兇手，這才避免悲劇擴大，余母希望他能進忠烈祠以慰家屬，桃園市長張善政23日表示，余家昶確定入祀忠烈祠，「昭示一座城市所銘記的身影」。

台北恐攻兇手19日下午在台北車站投放煙霧彈，原本計畫是造成火災並伺機殺人，而現場志工余家昶見狀制止，打斷兇手計畫，避免悲劇擴大，但余家昶中刀身亡，其離開也讓社會大眾不捨且尊敬。

張善政表示，為表達最深切的哀悼與敬意，市府在取得家屬同意後，將安排余家昶入祀桃園忠烈祠，並同步向中央申請褒揚令，以此慎重記錄他在危急時刻挺身而出、守護他人安全的事蹟。

張善政也強調，家屬的眼淚與悲痛，更讓人深刻體會，這份犧牲背後，是一個家庭難以承受的失去。

張善政表示，余家昶預計於2026年忠烈祠春祭期間正式辦理，「其於關鍵時刻所作出的抉擇，亦將隨城市長存，永遠留作後人憑弔與追思。」

