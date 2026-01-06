挺進國際影片15強 左撇子女孩 奧斯卡點名台灣上榜
記者洪淑蕙∕綜合報導
奧斯卡入圍最佳國際影片15強在上個月16日公布，台灣出品《左撇子女孩》順利入選，主辦單位6日在多個社群平台貼文，列出15部作品的出產國家，Taiwan也上榜，不同於國際體育賽事，台灣電影依照往例均以台灣名義角逐奧斯卡。
奧斯卡主辦單位「美國影藝學院」在社群平台IG、臉書、X貼出圖片，以「電影無國界」為標題，點名進入最佳國際影片下一輪投票15部作品。
影藝學院已在去年12月16日公布這15部入圍短名單的國際影片，預計在今年1月22日公布正式入圍的最後5強。昨天在社群帳號上再度點名，吸引各國影迷留言為自己的國家加油。
這張圖片以奧斯卡的金銅配色為背景，按照英文字母順序排列出15個國家或地區名稱，包括阿根廷、巴西、法國、德國、印度、伊拉克、日本、約旦、挪威、巴勒斯坦、南韓、西班牙、瑞士、台灣、突尼西亞。
貼文下用主題標籤＃標註每一個國家或地區，列出15部代表作品的片名。代表台灣角逐本屆奧斯卡最佳國際影片的為「左撇子女孩」。
不同於國際體育賽事，台灣多以奧會模式「中華台北」名義參賽；台灣電影依照往例，均以台灣名義角逐奧斯卡，主辦單位將台灣、中國、香港視為3個獨立的參賽單位。列名單中。
