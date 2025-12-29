挺進雙北房市熱區 特力屋第65店插旗淡水

儘管房市景氣陰晴不定，但居家修繕市場的剛性需求依然強勁。台灣居家裝修龍頭特力屋持續擴張版圖，正式宣布進駐北台灣房市熱區，插旗淡水，成立全台第65家分店。

鎖定淡水房市紅利插旗

淡水地區近年來因輕軌通車及相對親民的房價，成為雙北人口遷移的首選之一，新成屋裝修與中古屋翻修需求激增。特力屋看準此一商機，將第65家分店設於淡水區中山北路，正式成為淡水人的「好厝邊」。截至目前，特力屋已發展出28家大型店與37家社區店的規模。

此次開幕的淡水中山北店雖定位為「社區店」，但空間規劃超過百坪，相較於一般小型五金行，提供了更完整的居家裝修陳列空間，店內特別強化了系統家具、衛浴、廚具及客廳臥室的實體展示，甚至連智能電子鎖、電動升降曬衣架等高單價人氣配備也一應俱全。特力屋此舉意在解決淡水地區長期缺乏大型居家裝修賣場的痛點，讓在地民眾不必遠赴他區，就能享受到專業、安心的修繕換新服務。

濕冷氣候催生「避潮商機」

有趣的是，特力屋透過內部資料觀察到，淡水中山北店開幕首10日，詢問度與買氣最高的品類並非傳統的工具五金，而是「光觸媒溫水洗淨便座」與「衛浴乾燥涼暖風機」，這項數據反映出淡水地區因季節性因素與地理位置導致的潮濕環境，使得當地居民對於提升居住環境品質、優化衛浴乾爽舒適度的需求異常強烈。

特力屋透過這種「因地制宜」的選品策略，將社區店轉化為解決居民生活困擾的諮詢中心，除了針對性地解決潮濕問題，店內也結合了各式龍頭展示與節能標章產品，旨在提供全方位的居家修繕體驗。

從「賣商品」到「賣服務」

在電商衝擊下，實體通路如何突圍？特力屋給出的答案是「服務」。隨著淡水店開幕，特力屋也將其引以為傲的「特力屋管家」服務帶進該區，管家服務強調專業諮詢與免費到府丈量評估，無論是細微的牆面粉刷、更換水龍頭，到複雜的收納空間規劃，都能一站式安排施工。

面對市場上偶有耳聞的「施工蟑螂」或施工品質參差不齊的疑慮，特力屋居家裝修中心強調其作為專業品牌的品質保證，從諮詢、規劃到施工環節都有專業管理師把關。隨著第65家分店的加入，特力屋正透過更緊密的網絡，鞏固其在台灣居家產業的霸主地位。