挺進NBA萬人戰場！雷霆啦啦隊熱情邀約 樂天女孩登上大螢幕共舞「台式應援」驚豔全場

樂天女孩前進奧克拉馬市。樂天桃猿提供

樂天女孩赴美交流計畫圓滿完成，行程多樣豐富。樂天女孩受邀前往奧克拉荷馬市政府，拜會現任市長大衛霍特（David Holt）並進行文化交流，展現台灣啦啦隊文化的軟實力，隨後更在NBA賽場上獻出驚喜共舞，為此趟巡迴畫下完美的句點。

樂天女孩受邀拜訪市政府與議會 獲市長接見

在參訪奧克拉荷馬市政府與市議會的行程中，樂天女孩特別前往拜會雷霆隊自西雅圖遷移至奧克拉荷馬市的重要推手，現任市長霍特。拜會完市長後，樂天女孩隨即以球迷身分，與奧克拉荷馬市亞洲區文化協會（ADCA）的群眾與會長Steve Le一同前往 Paycom Center，觀看雷霆隊主場迎戰休士頓火箭隊的精彩對戰。

女孩們和市長合照。樂天桃猿提供

當雷霆隊官方啦啦隊「Thunder Entertainers」在場中亮相時，發現身在觀眾席的樂天女孩。基於日前舞蹈交流建立的深厚友誼，雷霆啦啦隊們帶領女孩們參觀球場，沿途吸引許多民眾合影。最終雷霆啦啦隊也熱情邀請女孩們，在全場近兩萬名球迷的歡呼聲中，與雷霆女孩共舞，並登上球場大螢幕，展現最具感染力的台式應援魅力。

冠軍見冠軍 圓滿完成國際交流使命

樂天女孩隊長曲曲說：「市長才剛與國際足協 (FIFA) 主席見面完，就來接見我們，可見體育與樂天桃猿都相當受重視，市長真的很帥!」

女孩KIRA表示：「能受邀以球迷身分在 NBA 賽場上與大家一起跳舞，我們深刻感受到官方啦啦隊的熱情與認可。」女孩穆又甯、溫妮也指出：「在奧克拉荷馬市，亞裔並非多數，甚至大多數的台灣人並不認識這座城市。但我們在這趟旅程中，仍深刻感受到這座城市溫暖與包容。」

女孩們在觀眾席仍受到矚目。樂天桃猿提供



