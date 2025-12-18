挺過二審想對柯文哲說什麼？高虹安喊加油：身心保持健康
新竹市長高虹安涉詐助理費案二審大逆轉，並正式於今天（18日）復職。面對媒體詢問順利挺過二審，想對仍身陷官司的民眾黨前主席柯文哲說什麼？高虹安回應，因為自己經歷過這樣過程，更了解柯文哲和他的家人們所受的煎熬和辛苦，她希望柯文哲加油，能保持身心健康狀態。
面對媒體詢問順利挺過二審，想對仍身陷京華城案的柯文哲說什麼？高虹安說，因為自己經歷過這樣的過程，其實更了解柯以及他的家人們，在司法過程中所受的煎熬，還有很辛苦、很漫長的過程。
高虹安表示，所以她當然也希望柯文哲要加油，能保持比較健康的身心狀態，這是對柯和家人最重要的事情。
至於日前接受專訪時提到，自己被貼上「貪汙」的標籤太沉重，高虹安進一步說，這件事不用說，大家也都能體會，尤其是在大罷免期間，罷免方將「高虹安是貪汙犯」這幾個字，大大的印在新竹市各個街頭的看板中。
高虹安表示，其實這樣沉重的標籤，她相信任何人都難以承受，尤其自己又是公眾人物，如今二審判決結果，能夠讓她把貪汙標籤從身上撕開，對她來說是非常重要的事情。
高虹安喊話，希望一些綠營支持者或一些網路上的言論盡量克制，尊重司法，她希望大家回到平常心，一起推動市政，回到理性討論。
面對媒體追問，是否擔心高檢署上訴成功，後續又發回高院更審？高虹安說，檢察官有他的職權，如果他們上訴，自己都尊重。但各界也應該尊重二審判決結果。後續若上訴到三審，自己當然還是會繼續在司法的戰場上努力，她也希望能把握這段時間，將該做的市政完成。
