挺過低潮！葛仲珊曝方大同入夢留話 獲創作靈感：有很大的啟發
「華語嘻哈皇后」葛仲珊Miss Ko曾以首張專輯《Knock Out 葛屁》獲得金曲獎「最佳新人獎」，沉潛9年，日前推出全新專輯《soul.food 靈食》。而她作客廣播節目《OH夜DJ》與魏如萱暢聊，透露已故好友方大同曾託夢留下一些靈感。
葛仲珊稱方大同曾到她的夢裡聊天，「大同來託夢，留了一些靈感給我。」她好奇地問：「會不會後悔沒有後代？」方大同回答：「不會，我的音樂就是我的後代！」讓她有很大的啟發，因為從沒想過音樂、專輯也可以是自己留給世界的後代。
葛仲珊把方大同在夢裡給她的靈感寫進《soul.food 靈食》專輯中的歌曲〈b.ye 畢業〉，將她跟方大同過往聊天的一些創作語音放進歌裡，表示這是她跟方大同一起完成的作品，每次聽都會想哭，魏如萱聽完也很感動。
對於葛仲珊先前表示在陷入低潮期間一度喪失聽感、味覺、嗅覺等，魏如萱關心：「明明我們都有在聯絡，妳怎麼都沒有講？」葛仲珊則透露：「我只想要好起來」，表示當時她也在學習接受的階段，所以沒有跟身邊的人說，甚至連家人都沒有，因為她無法說明自己的狀態，不想人家可憐她，更不想可憐自己，不過現在「一切都很好！」
