挺過偷拍風波 《民報》強調「不碰政治」改版再出發

純網路媒體《民報》全新官網12月10日正式上線，報導聚焦在財經理財、醫藥生活和運動休閒等領域，以及政策的議題探討，民報社長賴琬莉表示：「《民報》從以民為本的角度出發，專注國內外攸關民生的議題探討，無論是產業的財經政策，或是投資理財，以及貼近你我的消費生活、醫藥健康、運動休閒都是報導重點。」

今年9月1日接手民報的新經營團隊，主要成員班底皆為資深財經媒體人，由於曾都是鏡週刊財經組的主將，一度在媒體圈傳出「鏡週刊財經組出走轉戰民報」對此，賴琬莉簡短回應：「記者不同原因陸續離職，我們是財經新聞團隊，沒有任何黨派色彩，外界無須過度揣測解讀。」

《民報》新經營團隊9月接手就計畫將民報轉型為財經網媒，不料9月22日王義川指控民報偷拍事件，掀起風波；賴琬莉指出：「拉開時間軸審視，該事件發生在新團隊接手之前，我不清楚也無從評論，希望大眾把注意力放在新民報的報導內容，給予建議和指正。」她進一步說明：「民報不碰政治，但會探討政策議題，台灣的健保、勞保、教育和司法政策攸關民眾生活，這樣的報導更應該被重視。」

至於過去民報獨派的色彩，她嚴肅的表示：「曾經對台灣這塊土地付出和貢獻的人，不管是那個政黨都應該被尊重，過去台灣人民追求自由民主的成績有目共睹；下階段面對台灣高齡化社會，民眾追求的是身心自由，包括投資理財知識，醫療保健常識和運動休閒資訊，都是新民報的報導方向。」

追溯《民報》最早出現在二戰後，由時任台大文學院長林茂生發行，針砭時政，歷經歷史洪流，一度淹沒於時間長河中；2014年，出身高雄的陳永興醫師復興，期間歷經數度團隊轉移，政黨輪替，民主觀念已深植人心；2025年9月，接手的經營團隊調整腳步，重新出發，將焦點重回關注民眾切身相關議題為本，希望以「民富國彊，眾安道泰」理念，發展成為媒體圈的一股清流。

至於外界好奇的股東背景，賴琬莉再三強調股東並未涉入經營，「我接手之初，股東對我說經營媒體要有社會責任，要做對大眾有意義的報導。」賴琬莉表示，無論是對民報有疑慮或好奇的讀者，都歡迎上民報網站看看，希望能帶給讀者不同的內容與感受。

