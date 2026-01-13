挺過出入情趣旅館風波 小川晶再度當選日本前橋市長

日本群馬縣前橋市前市長小川晶，先前因為與已婚男部屬多次出入旅館引發爭議而引咎辭職。她昨天(12日)擊敗其他4名候選人，贏得市長補選，今天(13日)再度就任前橋市長。

小川，43歲，2024年2月首度當選前橋市長。

出入旅館多次 否認不倫

她2025年9月下旬承認曾與市府的已婚男性職員，在情趣旅館碰面10次以上，聲稱是為了討論工作事宜，但否認兩人有男女關係，不過也認為這是「引發誤會的輕率舉動」。她接著在同年11月請辭獲准，後來決定投入市長補選。

時事通信社報導，市長補選後來於昨天投開票，無黨籍的小川擊敗其他4名新人，再度當選。

緋聞炒熱補選 投票率逾4成

而這場選戰的投票率47.32%，還較前一次前橋市長選舉39.39%多出7.93個百分點。

小川在選戰期間，向外界就先前的爭議道歉，但也表示「將再次改變前橋」，同時強調自己先前的政績，並獲得多數選民認可。

由於小川未做滿第一個市長任期，她再度當選後，新任期從今天起算，任期預計到2028年2月屆滿。

小川出身政治世家， 她的父親是全國農民大會聯合主席小川博，她在從政之前，是一名執業律師。

另據維基百科，前橋市人口約37萬， 位於日本群馬縣中部，也是群馬縣的縣廳所在地，當地產業以重工業為主，前橋同時也是2025年日本電視動畫《前橋魔女》的故事舞台。(編輯：鍾錦隆)