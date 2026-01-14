挺過外遇風波! 連勝武、路永佳連袂出席新書發表會
生活中心／綜合報導
連戰二公子連勝武，上個月才當選國民黨中央委員，今天出席新書發表會，他提到，出書是太太的主意，不但找來姪子當編輯、三個小孩負責插畫，壓力大到，路永佳還吼小孩趕快把畫交出來，不過，對於連勝武踏入政壇，太太全力支持，他也提到不會參選中常委，就是不想太站在幕前。
才剛當選國民黨中央委員的連勝武，和太太路永佳，結婚16年難得同台，原來夫妻兩創立的心希望協會，舉辦新書發表會，兩人互動甜蜜，似乎挺過外遇風波。國民黨中央委員連勝武：「把我兒子女兒抓來，當作書裡面插畫的畫家，她就跑起來跑到小孩房間去吼，你們欠我的畫還沒有拿出來，就這樣所以那天晚上，整個家裡面愁雲慘霧。」連勝武vs.太太路永佳：「為了教稿的事情還有，有吵架中嗎？沒有沒有沒有吵架，我受教、我受教。」
太太路永佳、連戰二公子連勝武（圖／民視新聞）
就連書中插圖，都是連勝武的大兒子、兩個女兒畫的，連勝武的妹妹連詠心，好友黃嘉千、曲艾玲都來力挺，一家人全出席，支持路永佳新書，對於連勝武參選黨職，她怎麼看。國民黨中央委員連勝武：「她一直都很支持我，不管我做什麼事情，我想大家也都知道，我其實也不曉得我算不算從政，我一直都講，其實我的想法就是能夠出來幫我們的國家，幫我們的國民黨來做一點點事情。」
連勝武三個兒女負責畫書中插畫（圖／民視新聞）
連勝武曾擔任鑫鑫資本董事長、中盛資本執行董事，50歲這年，才從商跨入政壇，有打算再進一步，參選中常委嗎？國民黨中央委員連勝武：「對，我沒有登基參選中常委，是因為我想，因為為黨部有給我一些其他的任務，所以最近的時間也比較緊張一點，其實並不想太站在幕前，但是有的時候工作所需要我沒辦法。」不喜歡站在幕前的連勝武，終於走向台前，未來在國民黨的角色，值得關注。
