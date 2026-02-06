「挺過大罷免就膨脹」館長看衰國民黨：年底九合一民進黨又要贏了

網紅「館長」陳之漢。 圖：翻攝館長惡名昭彰YouTube

[Newtalk新聞] 九合一大選將於年底登場，國民黨和民眾黨將「藍白合」勝選關鍵，卻傳出國民黨在多個關鍵縣市人選卡關、派系翻臉，分裂內鬥、脫黨參選風聲不斷。對此，力挺民眾黨的網紅「館長」陳之漢近日在直播中痛批，國民黨去年挺過大罷免後「整個就膨脹了」，以為2026、2028已經穩贏，照這樣下去，年底九合一「民進黨又要贏了」，因為國民黨是自己把自己打死。

館長指稱，這一波地方縣市議員提名作業，國民黨「千瘡百孔」，內部問題一大堆「不愧是泱泱大黨」。他近期曾分別與國民黨正副主席鄭麗文、蕭旭岑，以及民眾黨前後任主席柯文哲、黃國昌餐敘交換意見，觀察下來，他認為問題根本不在藍白合，而是國民黨內部心態出了大問題，國民黨之所以選舉屢屢失利，關鍵就在於「每次都是自己先把自己打到半死」。

館長批評，去年成功撐過大罷免後，國民黨內開始自我感覺良好，認為2026、2028選舉勝券在握，結果派系鬥爭立刻全面復燃。光一個議員席次就鬥得你死我活，更不用說縣市長了。許多國民黨籍參選人私下拜託他支持，背後原因正是派系惡鬥太嚴重，他點名台中、新北、新竹縣等地，黨內彼此廝殺、人人都想出線，完全沒有整合共識，一點都不團結。

館長示警，距離11月投票還有好幾個月，現在才年初，國民黨內部就已經「殺紅眼」，派系鬥到不可開交，連身為黨主席的鄭麗文都顯得孤掌難鳴，地方派系根本壓不住。更誇張的是，他還聽聞黨內有人打算操作「三腳督」，讓選情更加混亂。館長警告，如果國民黨再繼續內鬥下去，年底的九合一大選「民進黨又要贏了」。

