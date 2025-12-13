挺過新冠疫情 感恩台北慈院醫護付出

上人行腳、在新店靜思堂，晨間早會由台北慈濟醫院、胸腔內科團隊來分享。

證嚴上人開示｜：「醫師護理師 守好健康，民眾才有辦法健康，所以那一段時間，就像披戰甲一樣，所以我說 你們要好好守在城門 。」

證嚴上人開示｜：「既然要做醫師 要做護理師，就是那一分的愛，愛護人人 所以我就說，他是 守志奉道，發這樣的志願 選擇這條路，他們很認真在這條路 守得很好 。」

衛福部長｜石崇良：「因為有上人的領導，讓台灣走在正確的道路上，愛跟善的道路上，每次來到慈濟 回去都覺得，充滿了力量 正面的力量，好像說 我們可以做更多 做更多。」

廣告 廣告

回顧疫情期間，中醫藥異軍突起，研發的複合中藥材濃縮劑，緩解症狀達到的成效，國內醫界豎起大拇指。衛福部長｜石崇良：「一開始沒有藥，後來有抗病毒的藥，但是很貴 一人份2萬塊，我們的淨斯本草(飲)，價格差很多 效果差不多。」

屬於台灣價值的中醫藥，衛福部擬定政策，成立國家級藥草園區。衛福部長｜石崇良：「我們要開始去籌設 中醫藥的園區，我們有很多的 新的科技園區，半導體園區 台灣的醫療，要成為另外一個護國神山。」

慈濟醫療法人執行長｜林俊龍：「(國外)有發表一篇文章，吃素的人 不是(感染)Covid-19比較少，但是重症的 減少60% 70%， 吃素的人 他的基本的發炎指數，都比吃葷的人要低。」

部長出現後，晨間座談，瞬間升級成促進人體健康峰會，翻轉飲食，更是衛福部組織改造重點之一。衛福部長｜石崇良：「國民健康署要負責健康的推動，那麼從每個星期 一天開始，慢慢來 把蔬食的好處，告訴大家 來推廣，所以 執行長交代的 我也有在做。」

證嚴上人開示｜：「反正來這邊坐，就能夠知道說 要怎麼做預防，要怎麼樣能守健康，我覺得說 我們慈濟人，在這個地方坐著，雖然醫療很深，他們就盡量用較淺的，讓大家能夠了解，那個病原 了解怎麼治療。」

四年多來，挺過疫情，台北慈院胸腔內科，扮演關鍵性重要角色。台北慈院胸腔內科主任｜藍冑進：「那事實上大家看到的這幾個醫師，背後其實還有200多位，護理師等等 檢查室，其實整個團隊 大概接近300位。」

台北慈濟醫院院長｜趙有誠：「胸腔科不是只有看胸腔而已，重症 在加護病房，也是他們的管區，那另外有些不幸的人，脫離不了呼吸機，在呼吸照護中心 也是他們在照顧的。」

證嚴上人開示｜：「我常常說 我很有福，遇到的都是好人，醫師們 大家都是共同一個志願，一個志願 總是為守護人民的健康。」

「這個不是古董，這是我們的五毛錢，今年60年了。」

更多 大愛新聞 報導：

裁縫婦人眼花就醫 驚覺是非典型中風

愛要說出口！蔡鳳嬌的悄悄話

