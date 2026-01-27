即時中心／林韋慈報導

司法院秘書長熱門人選、高院院長高金枝，在70歲屆齡退休前捲入「霸凌案」，傳出讓女法官身心受創，並曾讓前院長李彥文免費使用小辦公室，引發內部議論。高院隨後發聲明澄清。此前，高金枝即被視為司法院秘書長大熱門，總統府昨（26）日也發布總統令，正式特任高金枝為司法院秘書長。

高金枝畢業於台大法律系碩士，1978年通過特考司法人員乙等考試，為司法官班第18期結業。歷任新竹、基隆、台北地檢處檢察官及屏東、高雄地院、高雄高分院、最高法院法官，曾擔任屏東地院院長、司法院少年及家事廳長、司法行政廳長及台中高分院院長，2023年1月16日起接任高院院長至今。

已70歲的高金枝，原定於2月9日卸任退休，當時即傳出她將出任秘書長。但隨後有法界人士爆料，高金枝曾在「與院長有約」活動上，當眾批評一名辦案認真的女法官審案有瑕疵，女法官當場駁斥並欲申訴霸凌，高金枝則火速召見女法官道歉，但又稱其「玻璃心」，造成二度心理傷害。另傳女法官曾因孩子生病忙於工作，高金枝曾說「小孩會生病都是因為你那」，令女法官情緒崩潰，甚至欲尋短。

而爭議事件還另有一樁，後續傳出，高院前院長李彥文與高金枝交情良好，高更對已退休的李彥文禮遇有加，刻意騰出一間法官辦公室給李彥文使用。事情爆發後，有法官在內部論壇留言，揚言告發貪污。高院則火速提聲明駁斥。

而司法院秘書長一職的懸缺，源於前司法院院長許宗力任期屆滿前，未能妥善安排人選，導致當時的秘書長吳三龍搶在許宗力之前退休，造成司法院長期沒有秘書長。後來藍白合作阻擋總統賴清德提名的司法院正副院長及大法官人選過關，雖然司法院多次向總統府明示或暗示希望讓司法院副秘書長王梅英扶正，但一直未有下文。

去年底傳出司法院副秘書長王梅英可能接替高金枝擔任高院院長之際，黨政界和司法界就盛傳即將屆齡退休的高金枝可能接任司法院秘書長。

高院聲明如下：

一、因應專業職務之實務需求

李前院長現擔任「司法院民事訴訟法研修委員會」召集人，肩負民事訴訟制度之修正規劃及研修會運作之重任。此外，其常年於本院承擔最高法院民事裁判法律見解之解析工作，並於法律座談會針對民事爭點進行專業研析，同時擔任民事值得討論裁判之審查委員。

二、維繫司法業務推動之必要性

上述職務涉及司法院主責法案之立法研擬，以及下級審法律見解統一適用之關鍵業務。為確保法律座談會、裁判審查及研修會議等司法事務能穩定推行，其實際擔任協助推動司法業務之重要工作，提供類此工作之人適當辦公空間，以執行職務，與本院之需要相符。

三、符合現行辦公處所管理要點

本院依法衡酌前開業務執行之實際強度與頻率，依據《司法院及所屬各機關辦公處所管理作業要點》第8點第9目規定，視執行司法業務之實際需要，彈性調整空間配置。此舉係為優化司法行政效率，使重大法案研修與裁判見解統一工作得以順利開展，符合法令規範之裁量意旨。

原文出處：快新聞／挺過爭議！高金枝接任司法院秘書長 70歲資歷豐富

