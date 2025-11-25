挺過甲狀腺癌開唱！徐若瑄吐2年前喉嚨手術心聲 台下歌迷哭了

創作才女Vivian徐若瑄日前登上Billboard Live Taipei，舉行暌違一年半的專場演出《Vivian Live》。她為了此次演出改編了多首歌曲，準備了20分鐘不插電的演出，也首次挑戰吉他自彈自唱，展現音樂才華。演唱會尾聲，她感性分享兩年前喉嚨手術後的經歷，令台下粉絲感動落淚。

創作才女 Vivian 徐若瑄日前登上 Billboard Live Taipei ，舉行暌違一年半的專場演出《 Vivian Live 》。 （圖／ 索尼音樂、 Billboard Live TAIPEI 提供）

徐若瑄與Billboard Live的緣分始於去年與日本天后MISIA在東京同台演出，那次的震撼體驗讓她期盼能在類似場地與台灣粉絲相聚。她表示：「能在這樣的場地與自己的粉絲相遇，我真的非常開心。」這次台北演出，她將東京的感動完整帶回，與粉絲共享音樂的美好時光。

為了這場演出，徐若瑄特別「潛水」粉絲社群兩個月，蒐集大家最想聽的歌曲，打造客製化歌單。她透露：「有些歌陪著粉絲走過人生重要階段，我看了非常感動。就算只有一人提到，我也願意為他唱。」演出開場，她以藍綠色連身洋裝搭配球鞋，展現「V Style」，以〈敬女人〉和〈狠狠愛〉掀起全場大合唱，氣氛瞬間沸騰。她也提到：「昨天我在金馬獎是演員，今天我是愛唱歌的歌手Vivian！隔了一年半才再開專場，我真的很想大家。」

徐若瑄為了這場演出特別「潛水」粉絲社群兩個月，蒐集大家最想聽的歌曲，打造客製化歌單。 （圖／ 索尼音樂、 Billboard Live TAIPEI 提供）

舞台設計上，徐若瑄首次深度參與燈光與影像規劃，以「翅膀V」Logo為核心，隨曲風切換光影，呈現國際感。她解釋：「一筆成『V』是態度的選擇，像一雙別人看不見的翅膀，送給在人生路上努力的我們。」她還為粉絲準備了印有Logo的毛巾紀念品，希望大家記得運動養身，並分享自己一週運動5天的健康秘訣，包括跑步、Training、Zumba、皮拉提斯、瑜伽、板式網球和匹克球等，十分驚人。

在編曲上，徐若瑄追求「Less is More」的Billboard Live魅力，強調音樂與歌手的焦點。她將經典〈假扮的天使〉改編為「甜叛逆版」的〈加班的天使〉，融入Acoustic與R&B Soul元素，讓粉絲耳目一新。此外，她演唱新單曲〈我的獨白〉與電影主題曲〈明天不見〉，串成內省雙曲組合，並安排冷門歌曲如〈不愛你〉與日劇主題曲〈Marry Me〉，展現柔軟一面。

演出中，近20分鐘的不插電環節成為亮點，徐若瑄首次吉他自彈自唱〈我的煩惱是你〉，她表示：「我平常在家常抱著吉他，這次想把最真實的自己帶上舞台，獻給每位到場的人。」演唱〈翅膀〉前，她感性分享喉嚨手術後的經歷：「將近2年前我經歷手術，但我沒放棄，今天能在這裡唱歌給大家聽，想說千萬不要放棄自己。」台下粉絲感動落淚，隨後〈翅膀〉旋律響起，氣氛溫暖動人。

徐若瑄親吐2年前喉嚨手術心聲。 （圖／ 索尼音樂、 Billboard Live TAIPEI 提供）

整場演出以〈別人的〉畫下句點，原定75分鐘的內容延長至150分鐘，粉絲直呼值回票價。當天還有來自香港、日本、美國等地粉絲到場支持，好友彭佳慧、林美秀、于子育等人也現身力挺，讓徐若瑄驚喜不已。她也提到日本歌手中島美嘉特地發訊息為她加油，令她倍感溫暖。

