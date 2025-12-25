挺過疫情與戰爭 伯利恆首度慶祝耶誕

位於巴勒斯坦西岸的伯利恆，基督徒相信耶穌誕生於此，但是過去先有新冠疫情，加上加薩衝突，伯利恆有長達4年的時間，陷入蕭條，今年隨著以哈停火協議生效，伯利恆首度慶祝耶誕，對巴勒斯坦基督徒來說，讓耶誕精神回歸，等於重燃希望，因此羅馬天主教樞機主教現身當地，形容伯利恆的光就是世界的光。

唱詩班，鐘聲，在伯利恆耶誕教堂響起，羅馬天主教樞機主教皮扎巴拉，主持子夜彌撒。聲音羅馬天主教樞機主教 皮扎巴拉：「我非常榮幸能參與耶誕節的慶祝活動。」

教堂外的馬槽廣場，巨型耶誕樹再度矗立，以色列與哈瑪斯加薩衝突的兩年，伯利恆沒有巨型耶誕樹，當地取消耶誕慶祝，只有極少裝飾燈飾過節。基督徒相信耶穌誕生於伯利恆，皮扎巴拉主教在穿越耶路撒冷與伯利恆分隔牆時，呼籲讓今年耶誕節充滿光明。羅馬天主教樞機主教皮扎巴拉：「經歷2年黑暗 我們需要光明，我們在加薩看到了光明，在伯利恆及所有聖地的耶誕都看到光明。」

雖然有節慶氣氛，但是戰爭嚴重衝擊約旦河西岸，特別是伯利恆。伯利恆紀念品店業者穆罕默德索布：「伯利恆正遭受經濟困境的困擾，它曾因新冠疫情關閉2年，又在戰爭期間關閉了2年。」

根據政府說法，伯利恆這座以穆斯林為主的城市，有8成居民靠觀光相關產業維生，現在正盼望國際觀光即將回流。

