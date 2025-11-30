挺過罷免 鄭麗文：讓基隆再贏1次

國民黨主席鄭麗文卅日出席基隆市黨慶活動，與市長謝國樑及黨員合影。（記者張上耕攝）

記者王超群、張上耕∕台北、基隆報導

國民黨主席鄭麗文卅日分別走訪台北與基隆出席黨務活動，鄭麗文期盼明年選舉讓基隆市民再贏一次，從台灣頭贏到台灣尾。她也強調，藍白合至目前沒有感覺到負面情緒，國民黨要在北市議會單獨過半，並不影響藍白合。

國民黨基隆市黨部上午舉辦黨慶大會，鄭麗文致詞表示，基隆市歷經二次罷免洗禮，基隆市民都用超高選票證明不喜歡撕裂、對立，打敗民進黨的無理取鬧，打敗民進黨的仇恨、對立，是所有市民的善良與正直。

鄭麗文說，感謝基隆市民的善良、正直，兩次罷免都挺身而出，將台灣交給國民黨，國人才會安心，希望基隆市明年繼續在謝國樑領導下，在立委林沛祥率領的優秀國民黨團隊下，再次開出高票紅盤，揮出全壘打。

基隆市長謝國樑表示，國民黨在鄭麗文、副主席李乾龍領導，與他和林沛祥全力合作下，「基隆市將會是鐵板一塊，完全沒有辦法攻進來」，只會有更多的政績呈現給大家，他除要向鄉親表達感謝外，碰到困難也絕不會退縮。

在北市黨慶活動前，鄭麗文被問到，民眾黨期盼明年在台北市議員選舉能達成「四加二」，但議長戴錫欽喊出藍員要單獨過半，她表示，藍白會先針對縣市長部分展開積極提名作業，之後才進到議員部分，不管是六都或一般縣市，提名都會尊重在地生態，並尊重在地的議會黨團。

針對有民進黨籍北市議員喊出投給蔣萬安就是投給鄭麗文，鄭麗文說，民進黨議員非常有趣，為了選議員來蹭蔣萬安跟她，怎麼不去跟總統賴清德合照，民進黨應該要好好檢討。

台北市長蔣萬安強調，國民黨雖然挺過大罷免，但仍要面對許多艱鉅的挑戰與艱難戰役，沒有鬆懈本錢，只有踩穩腳步、堅定不移，才能在每場戰役中獲得勝利。